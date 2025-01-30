«Укрпошта» збирається викупити акції PinBank у міноритаріїв

Державний оператор поштового звʼязку «Укрпошта» після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам процедуру викупу, повідомив Forbes Ukraine гендиректор компанії Ігор Смілянський. В інтервʼю «Інтерфакс-Україна» він уточнив, що у разі незгоди акціонерів, «Укрпошта» застосує процедуру примусового викупу. Зараз міноритарії володіють близько 12% акцій банку.
Деталі
- «Плануємо консолідувати акції та викупити їх у приватних інвесторів», – пояснює Смілянський. Він припускає, що це коштуватиме компанії кілька десятків мільйонів гривень, і розраховує, що процес триватиме декілька місяців.
- До оцінки поточної капіталізації банку залучать незалежного оцінювача, щоб визначити ринкову ціну пакетів, які належать міноритарним акціонерам, сказав Смілянський.
- За його словами, у разі, якщо міноритарії відмовляться від продажу акцій, у «Укрпошти» як у мажоритарного акціонера банку буде можливість ухвалити рішення про збільшення капіталу банку.
- Відповідно, долю міноритарних акціонерів може бути «розмито» до майже 5%. Це дасть можливість застосувати процедуру примусового викупу акцій, зазначив очільник «Укрпошти».
- Він розповів, що на першому етапі інтеграції банку в структуру «Укрпошти» буде проведено операційний і ІТ-аудити, сформовані наглядова рада і команда «Укрпошта Банку».
Акціонери PINbank
На 9 лютого 2023 року другим після Євгена Гінера, якому належало 88,89%, акціонером PINbank було ТОВ «Юридична фірма «Укрправо» Олександра Шадрука з часткою 9,5%, решта акціонерів мали 1,6%, свідчить інформація на сайті банку.
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд «Реноме» під управлінням ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме-2008» повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478%, тоді як у «Укрправа» вона скоротилася до 5,0929%.
З 6 лютого 2023 року за рішенням НБУ право голосу за акціями Гінера було передано довіреній особі Геннадію Михайленку.
На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн).
Чистий збиток банку за дев'ять місяців 2022 року становив 30 млн грн, однак завдяки наявній у банку ліквідності питання його передання ФГВФО не стояло.
Контекст
28 січня Кабмін передав акції PINbank до Міністерства розвитку громад і територій з наступною передачею «Укрпошті».
Поштобанк – останній з десяти пунктів, який Ігор Смілянський поставив перед собою, заступаючи на посаду CEO «Укрпошти». 28 січня він наблизився до мети – уряд передав «Укрпошті» PINBank, яким раніше володів підсанкційний російський бізнесмен Євгеній Гінер. Чому Смілянський попри це вирішив дочекатися прийняття закону про банк інклюзії для ширшого кола гравців, який просуває НБУ, та коли чекати перших банківських карток з лого «Укрпошти», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.