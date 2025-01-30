«Укрпошта» збирається викупити акції PinBank у міноритаріїв

На 9 лютого 2023 року другим після Євгена Гінера, якому належало 88,89%, акціонером PINbank було ТОВ «Юридична фірма «Укрправо» Олександра Шадрука з часткою 9,5%, решта акціонерів мали 1,6%, свідчить інформація на сайті банку.

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд «Реноме» під управлінням ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме-2008» повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478%, тоді як у «Укрправа» вона скоротилася до 5,0929%.

З 6 лютого 2023 року за рішенням НБУ право голосу за акціями Гінера було передано довіреній особі Геннадію Михайленку.

На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн).

Чистий збиток банку за дев'ять місяців 2022 року становив 30 млн грн, однак завдяки наявній у банку ліквідності питання його передання ФГВФО не стояло.