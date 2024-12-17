НАТО бере на себе координацію військової допомоги Україні замість США – Reuters

НАТО взяло на себе координацію військової допомоги Україні від Сполучених Штатів, через низку обставин запуск цієї місії відкладався кілька місяців. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Таким чином, союзники намагаються забезпечити стабільність допомоги Україні та захистити її від політичних змін у США на фоні побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може зменшити підтримку.

Деталі

Це рішення надає НАТО більш пряму роль у війні проти російського вторгнення, однак не передбачає залучення власних військ альянсу. Передача координації НАТО може мати обмежений ефект, оскільки США під керівництвом Трампа можуть суттєво обмежити допомогу Україні, адже Сполучені Штати є провідною силою альянсу та основним постачальником озброєнь для України.

Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву «Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання Україні» (NSATU), розташована на американській базі Клей Баракс у німецькому місті Вісбаден. Місія наразі повністю функціонує, хоча причини затримки не були публічно озвучені.

Раніше координацію західної військової допомоги Україні здійснювала група Рамштайн, створена на основі коаліції з близько 50 країн, названої на честь американської авіабази в Німеччині, де відбулися перші зустрічі.

Загальна чисельність персоналу NSATU становить близько 700 осіб, включаючи військових, які будуть розташовані у штабі НАТО SHAPE у Бельгії, а також у логістичних центрах Польщі та Румунії. Росія засудила збільшення західної військової допомоги Україні, вказуючи на ризик ескалації війни.

Контекст

З 2022 року координація військової допомоги Україні здійснюється через ініціативу, очолену США, – Групу контактів з оборони України. Ця група регулярно збирала понад 50 країн-учасниць на авіабазі Рамштайн у Німеччині. США оголосили, що Група контактів продовжить свою діяльність паралельно з новим командним центром НАТО.

Однак деякі країни НАТО вважають, що європейським державам, ймовірно, доведеться значно збільшити витрати на оборону, щоб ефективно протистояти загрозі російської агресії щодо України. Водночас слід враховувати можливе скорочення підтримки з боку США, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом. Під час своєї передвиборчої кампанії він заявив, що обмежить відносини США з Європою в сфері безпеки та неодноразово обіцяв «вивести США з війни в Україні».

28 листопада Норвегія погодилася взяти на себе частину відповідальності за охорону ключового транзитного вузла для міжнародної військової допомоги Україні – аеропорту Ряшів-Ясьонка, який обробляє до 90% західних вантажів, що направляються на фронт.

На початку грудня стало відомо, що запуск нового командного центру НАТО для координації допомоги Україні затримується. Цей центр мав почати працювати в німецькому Вісбадені ще цієї осені.