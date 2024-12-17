НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине вместо США – Reuters

НАТО взяла на себя координацию военной помощи Украине от Соединенных Штатов, в силу ряда обстоятельств запуск этой миссии откладывался несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Таким образом, союзники пытаются обеспечить стабильность помощи Украине и оградить ее от политических изменений в США на фоне опасений, что избранный президент Дональд Трамп может уменьшить поддержку.

Подробности

Это решение обеспечивает НАТО более прямую роль в войне против российского вторжения, однако не предполагает привлечения собственных войск альянса. Передача координации НАТО может иметь ограниченный эффект, поскольку США под руководством Трампа могут существенно ограничить помощь Украине, а Соединенные Штаты являются ведущей силой альянса и основным поставщиком вооружений для Украины.

Штаб-квартира новой миссии НАТО в Украине, получившей название «Помощь НАТО в области безопасности и обучения Украине» (NSATU), находится на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден. Миссия полностью функционирует, хотя причины задержки не были публично озвучены.

Ранее координацию западной военной помощи Украине осуществляла группа Рамштайн, созданная на основе коалиции из по меньшей мере 50 стран, названной в честь американской авиабазы в Германии, где прошли первые встречи.

Общая численность персонала NSATU составляет около 700 человек, включая военных, находящихся в штабе НАТО SHAPE в Бельгии, а также в логистических центрах Польши и Румынии. Россия осудила увеличение западной военной помощи Украине, указывая на риск эскалации войны.

Контекст

С 2022 года координация военной помощи Украине осуществляется по инициативе, возглавляемой США, – Группы контактов по обороне Украины. Эта группа регулярно собирала более 50 стран-участниц на авиабазе Рамштайн в Германии. США объявили, що Группа контактов продолжит свою деятельность параллельно с новым командным центром НАТО.

Однако некоторые страны НАТО считают, что европейским государствам, вероятно, придется значительно увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно противостоять угрозе российской агрессии по отношению к Украине. В то же время следует учитывать возможное сокращение поддержки со стороны США, если Дональд Трамп будет избран президентом. Во время предвыборной кампании он заявил, что ограничит отношения США с Европой в сфере безопасности и неоднократно обещал «вывести США из войны в Украине».

28 ноября Норвегия согласилась взять на себя часть ответственности за охрану ключевого транзитного узла для международной военной помощи Украине – аэропорта Ряшев-Ясенка, который обрабатывает до 90% направляемых на фронт западных грузов.

В начале декабря стало известно, что запуск нового командного центра НАТО для координации помощи Украине задерживается. Этот центр должен был начать работу в немецком Висбадене еще этой осенью.