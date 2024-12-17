НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине вместо США – Reuters

НАТО взяла на себя координацию военной помощи Украине от Соединенных Штатов, в силу ряда обстоятельств запуск этой миссии откладывался несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Таким образом, союзники пытаются обеспечить стабильность помощи Украине и оградить ее от политических изменений в США на фоне опасений, что избранный президент Дональд Трамп может уменьшить поддержку.
Подробности
- Это решение обеспечивает НАТО более прямую роль в войне против российского вторжения, однако не предполагает привлечения собственных войск альянса. Передача координации НАТО может иметь ограниченный эффект, поскольку США под руководством Трампа могут существенно ограничить помощь Украине, а Соединенные Штаты являются ведущей силой альянса и основным поставщиком вооружений для Украины.
- Штаб-квартира новой миссии НАТО в Украине, получившей название «Помощь НАТО в области безопасности и обучения Украине» (NSATU), находится на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден. Миссия полностью функционирует, хотя причины задержки не были публично озвучены.
- Ранее координацию западной военной помощи Украине осуществляла группа Рамштайн, созданная на основе коалиции из по меньшей мере 50 стран, названной в честь американской авиабазы в Германии, где прошли первые встречи.
- Общая численность персонала NSATU составляет около 700 человек, включая военных, находящихся в штабе НАТО SHAPE в Бельгии, а также в логистических центрах Польши и Румынии. Россия осудила увеличение западной военной помощи Украине, указывая на риск эскалации войны.
Контекст
С 2022 года координация военной помощи Украине осуществляется по инициативе, возглавляемой США, – Группы контактов по обороне Украины. Эта группа регулярно собирала более 50 стран-участниц на авиабазе Рамштайн в Германии. США объявили, що Группа контактов продолжит свою деятельность параллельно с новым командным центром НАТО.
Однако некоторые страны НАТО считают, что европейским государствам, вероятно, придется значительно увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно противостоять угрозе российской агрессии по отношению к Украине. В то же время следует учитывать возможное сокращение поддержки со стороны США, если Дональд Трамп будет избран президентом. Во время предвыборной кампании он заявил, что ограничит отношения США с Европой в сфере безопасности и неоднократно обещал «вывести США из войны в Украине».
28 ноября Норвегия согласилась взять на себя часть ответственности за охрану ключевого транзитного узла для международной военной помощи Украине – аэропорта Ряшев-Ясенка, который обрабатывает до 90% направляемых на фронт западных грузов.
В начале декабря стало известно, что запуск нового командного центра НАТО для координации помощи Украине задерживается. Этот центр должен был начать работу в немецком Висбадене еще этой осенью.
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