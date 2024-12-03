Створення нового командного центру НАТО для координації допомоги Україні затримується – Bloomberg

Створення нового командного центру НАТО для координації навчання та безпекової допомоги Україні затримується. Про це 3 грудня пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Центр мав забезпечити надійність допомоги Україні та захистити її від політичних змін у США, на фоні побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може зменшити підтримку.
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Деталі
- Центр НАТО з безпекової допомоги та навчання для України мав почати працювати в німецькому Вісбадені цієї осені з 700 співробітниками. Однак, він досі знаходиться на етапі розгортання. Багато посад залишаються незаповненими, оскільки країни повільно надсилають обіцяний персонал, зазначило агентство.
- Цей командний центр був одним із ключових зобов’язань, прийнятих країнами НАТО на саміті альянсу в липні цього року.
- Представники НАТО кажуть, що командний центр перебуває на стадії налаштування, з персоналом як у Вісбадені, так і в логістичних хабах в східних країнах альянсу.
Контекст
З 2022 року військова допомога Україні координується через ініціативу, очолену США, – Групу контактів з оборони України, яка регулярно збирала понад 50 країн-учасниць на авіабазі Рамштайн у Німеччині. США заявили, що Група контактів продовжить свою діяльність паралельно з новим командним центром НАТО.
Деякі країни-члени НАТО вважають, що європейським країнам, ймовірно, доведеться подвоїти витрати на оборону, щоб протистояти загрозі російської агресії проти України, а також врахувати можливе скорочення американської підтримки за президентства Дональда Трампа. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що обмежить відносини США з Європою в сфері безпеки. Він також неодноразово обіцяв «вивести США з війни в Україні».
28 листопада Норвегія погодилася взяти на себе половину відповідальності за захист ключового транзитного вузла для міжнародної військової допомоги Україні – аеропорту Ряшів-Ясьонка. Цей аеропорт обробляє до 90% західних вантажів, які направляються на фронт.
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