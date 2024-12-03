Створення нового командного центру НАТО для координації допомоги Україні затримується – Bloomberg

Центр мав забезпечити надійність допомоги Україні та захистити її від політичних змін у США, на фоні побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може зменшити підтримку.

Створення нового командного центру НАТО для координації навчання та безпекової допомоги Україні затримується. Про це 3 грудня пише Bloomberg , посилаючись на власні джерела.

Деталі

Центр НАТО з безпекової допомоги та навчання для України мав почати працювати в німецькому Вісбадені цієї осені з 700 співробітниками. Однак, він досі знаходиться на етапі розгортання. Багато посад залишаються незаповненими, оскільки країни повільно надсилають обіцяний персонал, зазначило агентство.

Цей командний центр був одним із ключових зобов’язань, прийнятих країнами НАТО на саміті альянсу в липні цього року.

Представники НАТО кажуть, що командний центр перебуває на стадії налаштування, з персоналом як у Вісбадені, так і в логістичних хабах в східних країнах альянсу.

Контекст

З 2022 року військова допомога Україні координується через ініціативу, очолену США, – Групу контактів з оборони України, яка регулярно збирала понад 50 країн-учасниць на авіабазі Рамштайн у Німеччині. США заявили, що Група контактів продовжить свою діяльність паралельно з новим командним центром НАТО.

Деякі країни-члени НАТО вважають, що європейським країнам, ймовірно, доведеться подвоїти витрати на оборону, щоб протистояти загрозі російської агресії проти України, а також врахувати можливе скорочення американської підтримки за президентства Дональда Трампа. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що обмежить відносини США з Європою в сфері безпеки. Він також неодноразово обіцяв «вивести США з війни в Україні».

28 листопада Норвегія погодилася взяти на себе половину відповідальності за захист ключового транзитного вузла для міжнародної військової допомоги Україні – аеропорту Ряшів-Ясьонка. Цей аеропорт обробляє до 90% західних вантажів, які направляються на фронт.