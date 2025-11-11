Національний банк України тимчасово заборонив народному депутату та п’ятому президенту Петру Порошенку користуватися правом голосу за 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), якими він володіє опосередковано. Відповідне рішення ухвалив Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків 20 жовтня 2025 року.

Деталі

Аналогічна заборона поширюється і на ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який володіє акціями напряму.

Станом на 1 вересня 2025 року МІБ займав 29-те місце серед 60 українських банків за розміром активів – 10,85 млрд грн, а його частка в системі становила 0,28%. За вісім місяців року банк задекларував чистий збиток у 15,3 млн грн.

пресслужба НБУ

Контекст

У квітні регулятор офіційно визнав репутацію Порошенка небездоганною. У Нацбанку наголосили, що рішення не вплине на роботу МІБ та обслуговування клієнтів. У НБУ заявили, що підставою для ухвалення рішення стали санкції, запроваджені РНБО 12 лютого проти Петра Порошенка.

Сам Порошенко заявив, що дії НБУ є «виконанням політичного замовлення» і «черговим етапом зачистки політичного поля». Його адвокати готують оскарження рішення регулятора.