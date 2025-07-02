НКЦПФР відмовила в продовженні на 20 років діяльності ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», пов’язаного з активами Петра Порошенка, через санкції РНБО. Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті НКЦПФР, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Комісія зазначила, що Порошенко порушив обмеження РНБО, підписавши 29 квітня 2025 року рішення про продовження роботи фонду, термін дії якого спливає цього року. Підпис на новій редакції статуту був нотаріально засвідчений 2 травня у Варшаві. НКЦПФР вважає це розпорядженням активами, що суперечить санкціям.

ТОВ «КУА «Ф’южн Капітал Партнерз» стверджувало, що продовження діяльності фонду не є розпорядженням активами, але регулятор відхилив цю позицію. Комісія також зазначила, що Порошенко не передав свої корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів, як того вимагали санкції.

Контекст

За даними звіту фонду за 2020 рік, він володіє частками в низці компаній, зокрема СК «Країна» (49,99%), ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ» (100%), ПАТ «Севастопольський морський завод» (89,32%), Міжнародного інвестиційного банку (50,08%) та інших.

12 лютого 2025 року РНБО запровадила безстрокові санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Обмеження передбачають блокування активів, скасування державних нагород, заборону на торгівлю, виведення капіталу за кордон, виконання фінансових зобов’язань і участь у приватизації держмайна.

Порошенко у відеозверненні назвав санкції «неконституційними» та «політично вмотивованими». СБУ обґрунтувала їх «загрозами національній безпеці», посилаючись на рішення РНБО.

28 квітня Комітет НБУ з питань нагляду визнав репутацію Порошенка «небездоганною» через санкції РНБО. Лідер «Європейської солідарності» назвав це рішення незаконним.