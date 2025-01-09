Чоловіків, які повернуться з-за кордону працювати в ОПК, забронюють – Чернишов

Держава пропонує українцям, які перебувають за кордоном, можливість повернутися для роботи в критично важливих галузях, зокрема в оборонно-промисловому комплексі. Уряд готовий бронювати таких фахівців від військової служби. Про це заявив віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов на зустрічі з українською громадою у Варшаві 9 січня, пише «Укрінформ» .

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Прогноз відпливу громадян з України з об’єктивних причин, через війну, є «катастрофічним», і українська влада визнає це як проблему, наголосив Чернишов.

За його словами, рішення про повернення з-за кордону українці «прийматимуть особисто, і це буде виключне рішення української громадянки чи громадянина».

«Жодних примусів чи пов’язаних з цим дій не планується і не буде. Я це гарантую, не потрібно цим маніпулювати, нам достатньо тих маніпуляцій, які ми отримуємо з ворожої пропаганди», – наголосив Чернишов.

Віцепрем’єр додав, з іншого боку новостворене міністерство підтримуватиме тих українців, які вирішили залишитися за кордоном. При цьому він висловив сподівання, що згодом вони усе ж приймуть рішення про своє повернення додому.

Уряд планує розгорнути за кордоном центри вакансій, так звані Job Сenter, і надати доступ відповідним підприємствам, які на території перебування українців зможуть надавати послуги і заохочувати обирати той чи інший шлях в Україні.

«Якщо якийсь чоловік не готовий продовжувати свій шлях по військовому напрямку, то він може запропонувати себе як фахівець і професіонал, і для цього діє певний механізм, який просто треба використати», – пояснив Чернишов.

У січні – лютому Чернишов планує відвідати країни, в яких перебуває найбільше українців. Крім Польщі, йдеться про Німеччину, Чехію, Велику Британію, Італію, Іспанію та інші країни. «Ми скрізь збиратимемо українські громади і відверто спілкуватимемося на зручні та незручні теми», – наголосив урядовець.

Контекст

Раніше Чернишов заявляв, що 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

Він представив робочу концепцію Міністерства національної єдності. Зокрема, при міністерстві буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено «Хаби єдності» (Unity Hub).

19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України, який містить 10 пунктів. Тоді президент повідомив, що буде створено Міністерство обʼєднання України, яке займатиметься справами глобальної української спільноти. До кінця року мали представити на затвердження кандидатуру міністра.

3 грудня Рада призначила Чернишова на посаду віцепремʼєр-міністра – міністра національної єдності. Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.