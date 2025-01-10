Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock виходить з кліматичної коаліції – WSJ

Найбільша інвесткомпанія світу – BlackRock оголосила про вихід із кліматичної ініціативи, що фінансується Організацією Обʼєднаних Націй. Це стало значним кроком назад для компанії, яка раніше була лідером у русі ESG (екологічне, соціальне та управлінське інвестування), пише The Wall Street Journal .

Деталі

Найбільший у світі керуючий активами повідомив своїм клієнтам, що він офіційно залишає ініціативу Net Zero Asset Managers – міжнародну групу керуючих активами, що підтримує мету досягнення нульового рівня викидів парникових газів до 2050 року.

Філіп Гільдебранд, віце-голова BlackRock, зазначив у листі до клієнтів, що членство в деяких організаціях викликало плутанину щодо діяльності компанії та стало причиною юридичних запитів з боку державних службовців.

У 2020 році CEO BlackRock Ларрі Фінк заявив, що «кліматичний ризик – це інвестиційний ризик», і закликав компанії, в які інвестує BlackRock, розкрити плани щодо їхньої відповідності до економіки з нульовим рівнем викидів. Однак до 2023 року Фінк знизив свою риторику щодо ESG, реагуючи на негативні відгуки з боку консервативних груп, пише видання. Декілька штатів, зокрема Техас і Оклахома, подали позови проти BlackRock, стверджуючи, що участь компанії в кліматичних ініціативах порушує обовʼязки перед інвесторами.

Попри це, BlackRock продовжує управляти понад $1 трлн на користь клієнтів, які мають інвестиції, повʼязані зі сталим розвитком та перехідними процесами. Речник компанії Ед Суїні повідомив, що до 2024 року платформа BlackRock перевищила позначку в $1 трлн клієнтських активів, що стало найбільшим показником в індустрії.

У контексті змін у адміністрації США компанії все частіше відмовляються від ініціатив, повʼязаних зі зміною клімату, рівністю та інклюзивністю, говорять аналітики, особливо після того, як Дональд Трамп назвав зміну клімату «обманом».

Контекст

Дональд Трамп та республіканці неодноразово критикували екологічну політику США, зокрема ініціативи щодо боротьби зі зміною клімату. Під час своєї попередньої каденції Трамп вийшов з Паризької угоди, що викликало міжнародне обурення.

Після повернення до Білого дому він пообіцяв скасувати укази Байдена, які обмежують розробку нафти та газу на федеральних землях, що свідчить про намір послабити екологічні обмеження, пише Fox News.

Республіканці також критикують екологічні ініціативи, вважаючи їх економічно шкідливими. Наприклад, вони виступають проти підвищення податків на вуглецеві викиди, вважаючи це тягарем для бізнесу та споживачів. Також республіканці виступають проти екологічних регулювань, які, на їхню думку, обмежують економічний розвиток та створення робочих місць.