Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбав п’ять партій російської нафти з постачанням у грудні через компанії, які не перебувають під санкціями, повідомили Reuters джерела на ринку.

Деталі

За словами трейдерів, IOC закупила близько 3,5 млн барелів сорту ESPO за ціною, близькою до котирувань нафти Dubai, з доставкою до східного порту Індії у грудні. Хто саме був продавцем, не уточнюється.

До цього IOC скасувала сім-вісім партій російської нафти, які мали постачатися через дочірні структури компаній, що потрапили під американські санкції.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС, Велика Британія та США запровадили широкі санкції проти російського енергетичного сектору, зокрема обмеження на транспортування нафти. Це змусило Москву продавати нафту зі значними знижками, що зробило її привабливою для Індії — країни, яка стала найбільшим покупцем російської морської нафти.

Раніше основним покупцем сорту ESPO була Китайська Народна Республіка, але останнім часом попит у Китаї знизився через обмеження імпортних квот і обережність державних компаній після нових санкцій США. Це призвело до падіння ціни на ESPO, що стимулювало інтерес індійських покупців.

Минулого тижня США запровадили санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу» — двох найбільших нафтових компаній РФ, посилюючи економічний тиск на Москву, щоб змусити президента Володимира Путіна припинити війну проти України.

Після цього більшість індійських нафтопереробних компаній, зокрема Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL), HPCL-Mittal Energy Ltd і Reliance Industries, призупинили закупівлі російської нафти.

Втім, фінансовий директор IOC Анудж Джайн заявив, що компанія продовжить купувати російську нафту, якщо угоди відповідатимуть чинним санкційним вимогам.