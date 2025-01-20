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Найбільша організація психологів у Росії поширює провоєнну риторику і співпрацює із підсанкційними організаціями – звіт KSE

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Найбільша організація психологів у РФ «Російське психологічне товариство» (РПТ) після 2022 року просуває наративи, що зображують війну Росії проти України як «справедливу» та «необхідну», і поширює провоєнну риторику серед молоді, йдеться у дослідженні KSE від 17 січня. Організація співпрацює з російською владою та організаціями, що підпадають під санкції.

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Ключові факти

  • З 24 лютого 2022 року щонайменше 13 членів президії РПТ отримали державні нагороди, а двоє з них – Едуард Галазінський та Ігор Гайдамашко – публічно підтримали війну проти України, підписавши відповідне колективне звернення. Тож товариство демонструє лояльність до російського уряду.
  • Товариство активно співпрацює з організаціями, що підпадають під санкції ЄС, зокрема з фондом «Захисники Вітчизни» та товариством «Знання». Деякі члени РПТ обіймають посади в цих організаціях, а інші, як-от віцепрезидент РПТ Юлія Шойгу, включені до санкційних списків.
  • Діяльність організації із військовослужбовцями переважно спрямована на представлення війни як «справедливої» та «необхідної». Попри заяви про «допомогу людям», РПТ співпрацює з учасниками так званої СВО, приховуючи й спотворюючи реальні наслідки війни. Організація систематично применшує ризики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших наслідків для психічного здоров’я, спотворюючи наукові знання для підтримки державної пропаганди й заперечуючи серйозність впливу війни на російське суспільство.
  • Деякі члени президії РПТ активно просувають провоєнні наративи серед молоді, представляючи війну як оборонну. Вони інтегрують ці ідеї в освітні програми та співпрацюють з організаціями, як-от фонд «Захисники Вітчизни» та «ЮнАрмія» (Молода армія), щоб нав’язати дітям мілітаристичну ідеологію. 
  • РПТ під час взаємодії з міжнародною психологічною спільнотою прагне легітимізувати свою діяльність і поширювати власні погляди та цілі в академічному дискурсі. 

Контекст

Російське психологічне товариство є офіційною професійною асоціацією російських психологів. Воно є членом Європейської федерації асоціацій психологів та Міжнародного союзу психологічної науки.

Віцепрезидент РПТ Юлія Шойгу є дочкою колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який був відповідальним за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Обоє перебувають у списку санкцій США.

Донедавна на сайті РПТ Сергія Шойгу було вказано як науковця у розділі «Національні вчені. Почесні члени РПО», незважаючи на те, що у нього немає психологічної освіти та відношення до академічної психології. Ця сторінка була доступна кілька років, але наразі недоступна.

Проте сторінка Вікіпедії про РПТ, як і раніше, показує колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу серед видатних членів Російського психологічного товариства.

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