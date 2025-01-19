Зеленський запровадив санкції проти Шуфрича, Бойка, Григоришина та ще 15 осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ №38/2025, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти 18 осіб, пов’язаних із Росією. Про це йдеться у відповідному указі опублікованому на сайті президента 19 січня. Санкції стосуються пропагандистів, колаборантів і тих, хто сприяє продовженню війни. Серед них – народні депутати Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, бізнесмен Костянтин Григоришин, екснардеп Євгеній Мураєв, актриса Ружена Рубльова та інші.
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Деталі
- Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, припинення торгівлі, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань. Термін дії обмежень – 10 років.
- Водночас троє осіб отримали лише одну санкцію – позбавлення державних нагород. Це Юрій Бойко, російський диригент Юрій Башмет і ректор Московського державного університету Віктор Садовничий.
- «Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», – зазначив президент.
У списку також:
- Василь Герелло – російський оперний співак;
- Ілля Резнік – російський поет;
- Вадим Писарєв – хореограф;
- Сергій Карякін – член Ради федерації РФ;
- Світлана Крюкова – заступниця головного редактора видання «Страна»;
- Петро Симоненко – екснардеп України;
- Олег Волошин – екснардеп України;
- Леонід Литвинов – екснардеп України;
- Олександр Однораленко – працівник шахти з Макіївки;
- Леонід Байсаров – екснардеп України;
- Євген Горохов – ексректор Донбаської академії будівництва та архітектури.
Президент Зеленський зазначив, що вже готуються нові санкційні рішення, які будуть оприлюднені незабаром.
Контекст
Юрій Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії «Опозиційна платформа – за життя». 14 грудня він опублікував у TikTok відео, де заявив про зростання підтримки своєї політсили через «страждання людей від радикалів» і «заборону говорити рідною мовою».
17 грудня Бойко з’явився на допит до СБУ, де вибачився за свої слова, назвав Путіна «воєнним злочинцем» і закликав до єднання країни. 19 грудня Рада з другої спроби виключила його з Комітету з прав людини.
Нардеп Нестор Шуфрич підозрюється у державній зраді. У вересні 2023 року СБУ заявила, що він виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, координатора російської агентури.
Шуфрича звинувачують у підривній діяльності в інформаційній сфері, а також у фінансуванні росгвардії для охорони його нерухомості у Криму. За даними слідства, у 2016 році його компанія переказала окупантам понад півмільйона рублів і регулярно сплачувала податки до бюджету РФ.
Раніше Костянтин Григоришин мав значні активи в Україні. У 2019 році через групу «Енергетичний стандарт» йому належали «Запоріжтрансформатор», «Вінницяобленерго» та міноритарні пакети акцій обленерго в Тернополі, Запоріжжі, Полтаві, Чернігові та Сумах, частина з яких була у партнерстві з Ігорем Коломойським.
У 2022 році держава націоналізувала «Запоріжтрансформатор». На 2024 рік, у Григоришина залишились частки у «Вінницяобленерго», «Чернігівобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Полтаваобленерго» та «Сумиобленерго».
За оцінкою Forbes Україна у 2021 році, його статки становили $275 млн. Особливу цінність має колекція картин, яка 10 років тому оцінювалася Lloyd’s у $300 млн.
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