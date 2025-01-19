Зеленський запровадив санкції проти Шуфрича, Бойка, Григоришина та ще 15 осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ №38/2025, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти 18 осіб, пов’язаних із Росією. Про це йдеться у відповідному указі опублікованому на сайті президента 19 січня. Санкції стосуються пропагандистів, колаборантів і тих, хто сприяє продовженню війни. Серед них – народні депутати Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, бізнесмен Костянтин Григоришин, екснардеп Євгеній Мураєв, актриса Ружена Рубльова та інші.

Деталі

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, припинення торгівлі, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань. Термін дії обмежень – 10 років.

Водночас троє осіб отримали лише одну санкцію – позбавлення державних нагород. Це Юрій Бойко, російський диригент Юрій Башмет і ректор Московського державного університету Віктор Садовничий.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», – зазначив президент.

У списку також:

Василь Герелло – російський оперний співак;

Ілля Резнік – російський поет;

Вадим Писарєв – хореограф;

Сергій Карякін – член Ради федерації РФ;

Світлана Крюкова – заступниця головного редактора видання «Страна»;

Петро Симоненко – екснардеп України;

Олег Волошин – екснардеп України;

Леонід Литвинов – екснардеп України;

Олександр Однораленко – працівник шахти з Макіївки;

Леонід Байсаров – екснардеп України;

Євген Горохов – ексректор Донбаської академії будівництва та архітектури.

Президент Зеленський зазначив, що вже готуються нові санкційні рішення, які будуть оприлюднені незабаром.

Контекст

Юрій Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії «Опозиційна платформа – за життя». 14 грудня він опублікував у TikTok відео, де заявив про зростання підтримки своєї політсили через «страждання людей від радикалів» і «заборону говорити рідною мовою».

17 грудня Бойко з’явився на допит до СБУ, де вибачився за свої слова, назвав Путіна «воєнним злочинцем» і закликав до єднання країни. 19 грудня Рада з другої спроби виключила його з Комітету з прав людини.

Нардеп Нестор Шуфрич підозрюється у державній зраді. У вересні 2023 року СБУ заявила, що він виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, координатора російської агентури.

Шуфрича звинувачують у підривній діяльності в інформаційній сфері, а також у фінансуванні росгвардії для охорони його нерухомості у Криму. За даними слідства, у 2016 році його компанія переказала окупантам понад півмільйона рублів і регулярно сплачувала податки до бюджету РФ.

Раніше Костянтин Григоришин мав значні активи в Україні. У 2019 році через групу «Енергетичний стандарт» йому належали «Запоріжтрансформатор», «Вінницяобленерго» та міноритарні пакети акцій обленерго в Тернополі, Запоріжжі, Полтаві, Чернігові та Сумах, частина з яких була у партнерстві з Ігорем Коломойським.

У 2022 році держава націоналізувала «Запоріжтрансформатор». На 2024 рік, у Григоришина залишились частки у «Вінницяобленерго», «Чернігівобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Полтаваобленерго» та «Сумиобленерго».

За оцінкою Forbes Україна у 2021 році, його статки становили $275 млн. Особливу цінність має колекція картин, яка 10 років тому оцінювалася Lloyd’s у $300 млн.