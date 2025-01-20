Путін заявив про готовність до «діалогу» із Трампом про закінчення війни в Україні

Російський президент Володимир Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США і заявив, що готовий до «діалогу» з ним щодо війни в Україні, про це він заявив під час наради з членами Ради Безпеки РФ 20 січня.

Ключові факти

«Ми бачимо заяву новообраного президента США і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією, перервані не з нашої вини адміністрацією, що йде. Чуємо також його заяви про необхідність зробити все, щоб не допустити Третьої світової війни», – сказав Путін на нараді .

За словами російського президента, РФ «вітає такий настрій та вітає обраного президента США зі вступом на посаду».

Він додав, що «ніколи не відмовлявся від діалогу» і завжди був готовий «підтримувати рівні відносини співпраці з будь-якою американською адміністрацією».

За словами Путіна, він готовий обговорити із Трампом «український конфлікт».

«Що ж до самого врегулювання ситуації, то знову хочу наголосити: його метою має бути не коротке перемирʼя, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир…», – сказав він.

Контекст

9 січня Трамп заявив, що готується до зустрічі з Путіним, хоча прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 13 січня, що жодної суттєвої підготовки до переговорів поки що не було.

15 січня стало відомо, що Путін на будь-яких переговорах із Трампом вимагатиме, щоб Україна різко скоротила військові звʼязки з альянсом НАТО і стала нейтральною державою з обмеженою армією. Позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачати зброю до України в рамках двосторонніх угод про безпеку, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення територій.

Усі ці вимоги є неприйнятними для України. Найкращою гарантією безпеки Україна вважає членство у НАТО. 15 січня президент Володимир Зеленський наголосив, що членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї, розміщення на території України іноземного військового контингенту – це ті гарантії безпеки, яких домагається Україна.