Представники Міжнародного валютного фонду відвідають Україну для обговорення перспектив створення нової програми, якщо війна, розв’язана Росією проти України, триватиме далі. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у розмові з журналістами.

Деталі

«Місія МВФ визначатиме, чи потрібна нова програма, чи ми готуватимемося до 9-го та 10-го переглядів поточної програми у листопаді-грудні цього року. Нинішня програма передбачає завершення війни до 2026 року», – зазначив він.

Пишний наголосив, що значна частина переговорів залежатиме від прогресу в перемовинах щодо встановлення тривалого миру. За його словами, місія МВФ має оцінити фінансовий розрив та визначити шляхи його покриття.

Голова НБУ наголосив, що програма з МВФ залишається ключовим елементом міжнародної фінансової підтримки України. Він нагадав, що з моменту запуску чотирирічної програми у березні 2023 року на суму $15,6 млрд загальний обсяг зовнішнього фінансування за участю міжнародних партнерів зріс зі $115 млрд до $153 млрд за базовим сценарієм та зі $140 млрд до $165 млрд за негативним.

Пишний також зазначив, що перенесення 9-го перегляду програми EFF із вересня на грудень та його об’єднання з 10-м переглядом може свідчити про розгляд МВФ можливості запровадження нової програми. Він додав, що для успішного результату переговорів Україні доведеться докласти значних зусиль.

«Якщо ми не досягнемо успіху, буде складно», – наголосив він. За час дії програми EFF, розпочатої у березні 2023 року, обсяг передбаченого зовнішнього фінансування зріс зі $115 млрд до $153 млрд за базовим сценарієм та зі $140 млрд до $165 млрд за негативним на чотирирічний період.

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення МВФ є третім за величиною донором фінансової допомоги Україні, поступаючись лише ЄС та США.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ схвалила для України чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) на суму приблизно $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною ширшої міжнародної підтримки України на 2023–2027 роки, оціненої в $148 млрд.

Із 20 травня 2025 року в Києві працювала місія МВФ, яка 27 травня уклала угоду на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо восьмого перегляду програми EFF, спрямованої на забезпечення фінансової стабільності України. 1 липня Україна отримала транш у розмірі $500 млн.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg зазначила, що глобальні донори наразі надали лише половину від $75 млрд, необхідних для підтримки українського бюджету протягом наступних двох років. За її словами, чинна програма МВФ на суму близько $16 млрд завершується у 2027 році, але через невизначеність щодо тривалості війни вже у вересні під час чергового перегляду програми можуть розпочатися переговори про нову програму.

«Якщо базовий сценарій передбачає продовження війни у 2026 році, ймовірно, нам знадобиться нова програма МВФ», – наголосила Свириденко. Вона додала, що економічні та військові сценарії будуть обговорюватися під час візиту представників МВФ у серпні, щоб оцінити доцільність і можливі параметри нової програми.