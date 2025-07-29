Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада готуються до переговорів про запуск нової чотирирічної програми, яка може бути оголошена цієї осені. У документі може з’явитися постійний маяк – незалежність антикорупційних органів, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ключові факти
- Нова програма надасть більше простору для досягнення макроекономічної стабільності, що є ключовою метою фонду. Часу поточної програми для цього замало, каже співрозмовник, знайомий із ситуацією.
- Публічно рішення щодо нової програми можуть анонсувати у жовтні–листопаді, після зустрічі представників МВФ з українськими посадовцями для обговорення бюджету на 2026 рік та оцінки актуальної ситуації на фронті, повідомив співрозмовник, знайомий із перебігом подій, але не уповноважений коментувати їх публічно.
- У такому разі транш на $4,79 млрд, який Україна мала б отримати до кінця поточної програми в березні 2027-го, буде перенесений до нової програми.
- Програма надалі буде концентруватися на реформі інститутів виконавчої влади – призначення голови Бюро економічної безпеки, митниці та заходах із мобілізації внутрішніх ресурсів фінансування.
- У документі може з’явитися постійний маяк щодо збереження незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), каже депутат фінансово-економічного блоку Ради, який спілкувався на умовах анонімності через політичну чутливість теми.
Контекст
Поточна програма МВФ стартувала у березні 2023 року, тоді ж Україна отримала перший «безумовний» транш обсягом $2,7 млрд. МВФ вперше погодив довготривалу програму для країни в стані війни.
Протягом наступних чотирьох років Україна мала б отримати за виконання реформ та дотримання кількісних критеріїв ефективності $15,5 млрд. З них у бюджет вже надійшло $10,6 млрд.
Уряд пройшов вісім з 12 переглядів програми, що стало історичним рекордом за весь час участі України в програмах МВФ.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.