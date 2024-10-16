НБУ не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу – Пишний

Україна за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки країн за рівнем прийняття криптовалют, за даними аналітичної компанії Chainalysis .

Національний банк України не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу, але працює над законодавчим врегулюванням цього ринку. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Пишний наголосив, що гривня є єдиним законним засобом платежу в Україні, і це залишається принциповою позицією НБУ.

Із запровадженням ліміту на P2P-перекази у 150 000 грн на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте, зазначив Пишний.

Голова НБУ наголосив, що регулятор має створити максимально прозорі та зрозумілі правила гри на цьому ринку.

На його думку, ринок віртуальних активів – це те, що «насподі» і здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації.

Контекст

У березні 2022 року президент України підписав закон «Про віртуальні активи», але, попри очікування гравців українського крипторинку, документ так і не набув чинності. Щоб це стало можливим, потрібні були зміни в Податковий і Цивільний кодекси України – це чітко визначило б механізм оподаткування віртуальних активів, зокрема і криптовалют. Однак на початку повномасштабної війни питання правок до Податкового кодексу відклали, а згодом від закону в першій його версії відмовилися.

Водночас у світі зростає популярність цифрових валют центральних банків – CBDC. Криза COVID-19 спричинила зміщення платіжних звичок у бік цифрових, безконтактних платежів та електронної комерції через пізніше спростований ризик того, що банкноти є способом передачі інфекції. Криптовалюти, розроблені приватними організаціями або неформальними спільнотами (наприклад біткоїн), зазнали значного розвитку та збільшення вартості.

У відповідь на це 87 країн, що представляють понад 90% світового ВВП, зараз вивчають вплив цифрових валют центральних банків. Більше про це читайте тут.

3 жовтня стало відомо, що міжнародна система грошових переказів SWIFT випробує транзакції токенізованих активів і цифрових валют у режимі реального часу в 2025 році.