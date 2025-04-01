Трамп не оцінив. Держдеп відкинув ідею Путіна про «тимчасове управління» в Україні

У Державному департаменті США відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна про «зовнішнє управління» в Україні, нагадавши, що Україна – це конституційна демократія. Про це під час брифінгу заявила речниця відомства Теммі Брюс, пише «Радіо Свобода» 1 квітня.
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Ключові факти
- «Була ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яка не була оцінена президентом. Україна – це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її Конституцією та українським народом», – сказала речниця Держдепу Брюс.
- Вона наголосила, що США прагнуть до дипломатії, необхідної для досягнення повного припинення вогню та переговорів сторін для остаточного та тривалого врегулювання.
- ʼПрезидент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна повинні негайно перейти до повного припинення вогню. Нічого з цього не змінилосяʼ, – додала вона.
- За її словами, переговори вимагатимуть і від Росії, і від України схвалення «важких рішень і компромісів».
- «І ми працюємо з Росією і Україною, і ми зобов’язуємося продовжувати нашу роботу, щоб привести їх за стіл переговорів», – додала Брюс.
Контекст
27 березня Путін запропонував ввести в Україні «тимчасову адміністрацію», щоб провести нові вибори та підписати ключові угоди для завершення війни. «В принципі, звичайно, в Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів», — заявив Путін.
Президент США Дональд Трамп 30 березня заявив, що був «дуже злий» на Путіна після того, як той повторив свої сумніви в легітимності президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, заяви Путіна свідчать про «рух у неправильному напрямку».
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