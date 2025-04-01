Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп не оцінив. Держдеп відкинув ідею Путіна про «тимчасове управління» в Україні

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У Державному департаменті США відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна про «зовнішнє управління» в Україні, нагадавши, що Україна – це конституційна демократія. Про це під час брифінгу заявила речниця відомства Теммі Брюс, пише «Радіо Свобода» 1 квітня.

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Ключові факти

  • «Була ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яка не була оцінена президентом. Україна – це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її Конституцією та українським народом», – сказала речниця Держдепу Брюс.
  • Вона наголосила, що США прагнуть до дипломатії, необхідної для досягнення повного припинення вогню та переговорів сторін для остаточного та тривалого врегулювання. 
  • ʼПрезидент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна повинні негайно перейти до повного припинення вогню. Нічого з цього не змінилосяʼ, – додала вона.
  • За її словами, переговори вимагатимуть і від Росії, і від України схвалення «важких рішень і компромісів».
  • «І ми працюємо з Росією і Україною, і ми зобов’язуємося продовжувати нашу роботу, щоб привести їх за стіл переговорів», – додала Брюс.

Контекст

27 березня Путін запропонував ввести в Україні «тимчасову адміністрацію», щоб провести нові вибори та підписати ключові угоди для завершення війни. «В принципі, звичайно, в Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів», — заявив Путін.

Президент США Дональд Трамп 30 березня заявив, що був «дуже злий» на Путіна після того, як той повторив свої сумніви в легітимності президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, заяви Путіна свідчать про «рух у неправильному напрямку».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні