Трамп не оцінив. Держдеп відкинув ідею Путіна про «тимчасове управління» в Україні

У Державному департаменті США відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна про «зовнішнє управління» в Україні, нагадавши, що Україна – це конституційна демократія. Про це під час брифінгу заявила речниця відомства Теммі Брюс, пише «Радіо Свобода» 1 квітня.

Ключові факти

«Була ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яка не була оцінена президентом. Україна – це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її Конституцією та українським народом», – сказала речниця Держдепу Брюс.

Вона наголосила, що США прагнуть до дипломатії, необхідної для досягнення повного припинення вогню та переговорів сторін для остаточного та тривалого врегулювання.

ʼПрезидент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна повинні негайно перейти до повного припинення вогню. Нічого з цього не змінилосяʼ, – додала вона.

За її словами, переговори вимагатимуть і від Росії, і від України схвалення «важких рішень і компромісів».

«І ми працюємо з Росією і Україною, і ми зобов’язуємося продовжувати нашу роботу, щоб привести їх за стіл переговорів», – додала Брюс.

Контекст

27 березня Путін запропонував ввести в Україні «тимчасову адміністрацію», щоб провести нові вибори та підписати ключові угоди для завершення війни. «В принципі, звичайно, в Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів», — заявив Путін.

Президент США Дональд Трамп 30 березня заявив, що був «дуже злий» на Путіна після того, як той повторив свої сумніви в легітимності президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, заяви Путіна свідчать про «рух у неправильному напрямку».