Майже 80% українців проти виборів під час тимчасового перемир’я – опитування КМІС

У випадку тимчасового перемир’я без гарантій безпеки, 77% українців виступають проти проведення виборів, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 12-22 березня. Водночас 19% підтримують виборів зараз або у разі перемир’я навіть без гарантій безпеки.

Ключові факти

Згідно із опитуванням, 77% респондентів висловилися проти виборів у випадку тимчасового перемир’я без гарантій безпеки і обрали варіант, що вибори мають бути лише «після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди і повного завершення війни».

При цьому 8% відповіли, що в таких умовах варто проводити вибори, а 11% відповіли, що вибори треба проводити прямо зараз, навіть не чекаючи перемир’я. Загалом 19% підтримують проведення виборів зараз або у разі перемир’я навіть без гарантій безпеки.

Інфографіка: КМІС

Водночас навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки абсолютна більшість (78%) проти проведення виборів і говорять, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Загалом 19% підтримують проведення виборів (після перемир’я з гарантіями безпеки або навіть прямо зараз).

Інфографіка: КМІС

За словами виконавчого директорома КМІС Антона Грушецького, українці зберігають категоричність, що це є суверенним правом українців вирішувати, коли саме мають проводитися вибори. Відповідно до результатів опитування, наразі запиту на вибори немає і навпаки стабільно переважна більшість підкреслюють, що вибори можливі лише після завершення війни.

Контекст

Офіційна позиція адміністрації США полягає у тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Міністр торгівлі Говард Лютник спростував, що його Трамп «втручається в українську політику», додавши, що все, чого хоче Трамп, бути «партнером для миру». Водночас поведінка Трампа та його чиновників говорить про протилежне. Трамп раніше звинуватив Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а його рейтинг начебто вже впав до 4%.

19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%. Згодом рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс ще на 10% до 67%.

Представники кабінету Трампа пропонували Зеленському піти у відставку, якщо він повністю не підтримає план США щодо якнайшвидшого припинення війни, навіть якщо це вимагатиме серйозних поступок з боку України. Після сутички в Білому домі 28 лютого розмови про те, що «Зеленський має піти» лише посилилася. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського. На початку березня стало відомо, що високопосадовці з оточення президента США провели секретні переговори про вибори з деякими з політичних опонентів президента Зеленського у Києві.

12 березня Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме жодні території, окуповані Росією, а вибори будуть проходити тільки після зняття військового стану.