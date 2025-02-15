«Не продається». Рада директорів OpenAI відхилила пропозицію Маска на $97,4 млрд

Компанія OpenAI відхилила пропозицію консорціуму на чолі з мільярдером Ілоном Маском на суму $97,4 млрд за розробника ChatGPT, заявивши, що стартап не продається, йдеться у заяві компанії у соцмережі Х.

Ключові факти

«OpenAI не продається, і рада директорів одноголосно відхилила останню спробу пана Маска перешкодити його конкурентам», – повідомив голова OpenAI Брета Тейлора від імені ради директорів.

Він наголосив, що будь-яка потенційна реорганізація OpenAI зміцнить благодійну організацію та її місію щодо забезпечення того, щоб загальний штучний інтелект (AGI) приносив користь всьому людству.

Адвокат Маска Марк Тоберофф у своїй заяві відповів, що OpenAI виставляє на продаж контроль над комерційною компанією і сказав, що цей крок «збагатить певних членів ради директорів, а не благодійну організацію».

Контекст

Альтман та Маск спільно заснували OpenAI у 2015 році як благодійну організацію. У 2019 році, після того, як Маск залишив компанію, а Альтман став генеральним директором, OpenAI створила комерційну дочірню компанію, яка послужила для неї засобом залучення коштів від Microsoft та інших інвесторів. Альтман перебуває у процесі перетворення дочірньої компанії на традиційну компанію та виділення некомерційної організації, яка володітиме капіталом у новій комерційній компанії.

Одним із найгостріших питань є те, як оцінюватиметься некомерційна організація. Ставка Маска встановлює високу планку і може означати, що він чи той, хто керує некомерційною організацією, зрештою отримає великий та, можливо, контрольний пакет акцій у новому OpenAI.

Маск подав низку судових позовів, звинувативши OpenAI у зраді своєї первісної некомерційної місії шляхом створення комерційного підрозділу та змови з найбільшим інвестором Microsoft з метою домінування у розробці ШІ.

OpenAI назвала юридичні претензії Маска безпідставними та надмірними та заявила, що некомерційна організація отримає повну вартість своєї частки в комерційній компанії.

У лютому консорціум інвесторів на чолі з Маском запропонував $97,4 млрд за купівлю некомерційної організації, яка контролює OpenAI. Альтман відмовився від пропозиції і заявив, що готовий натомість придбати соцмережу Маска.

Пропозиція Маска підтримується компанією штучного інтелекту xAI, яка може поєднатися з OpenAI після угоди. Його також підтримують кілька інвесторів, включаючи Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital та 8VC, венчурна фірма на чолі із співзасновником Palantir Джо Лонсдейлом. Арі Емануель, генеральний директор голлівудської компанії Endeavor, також підтримує пропозицію через свій інвестиційний фонд.