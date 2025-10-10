У столиці Норвегії Осло оголосили лауреата Нобелівської премії миру 2025 року. Нагороду отримала Марія Коріна Мачадо за її боротьбу за захист демократичних прав громадян Венесуели та зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого й мирного переходу від диктатури до демократії. Про це йдеться у повідомленні комітету від 10 жовтня.
Деталі
- Мачадо обіймала посаду депутатки парламенту Венесуели, а в 2012 році висувала свою кандидатуру на пост президента країни. У 2014 році вона стала однією з ключових фігур протестів проти уряду президента Ніколаса Мадуро.
- Для порівняння, у 2024 році Нобелівську премію миру присудили японській організації «Ніхон Хіданкіо», яка об’єднує людей, що постраждали від атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі.
Контекст
Нобелівська премія миру, лауреата якої оголошують в Осло, є передостанньою в рамках Нобелівського тижня. 13 жовтня 2025 року буде названо останніх лауреатів Нобелівської премії цього року – володарів премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Банком Швеції у 1968 році.
Раніше вже були оголошені лауреати Нобелівських премій у галузях медицини та фізіології, фізики, хімії та літератури.
Церемонія нагородження лауреатів відбудеться 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля, у Стокгольмі та Осло.
