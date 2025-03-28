Працівники Netpeak Group згенерували декілька тисяч практичних кейсів використання ШІ – засновник Netpeak Group Бородатюк

Співробітники Netpeak Group згенерували декілька тисяч практичних кейсів використання штучного інтелекту в своїй роботі за останні два роки. Про це повідомив засновник Netpeak Group Артем Бородатюк на конференції AI Day від Forbes Ukraine

Деталі

Netpeak Group створює комʼюніті, щоб залучити команду до використання ШІ, аби полегшити робочі процеси та зменшити навантаження на працівників.

«У компанії сформувалося активне ком’юніті, де фахівці діляться досвідом: одні створюють відео, інші розробляють стратегії», – говорить Артем Бородатюк.

За словами Бородатюка, молоді спеціалісти адаптуються до цих змін найшвидше.

Netpeak Group також запровадила новий підхід до співбесід: за згодою кандидатів інтерв’ю записують на відео, а потім аналізують використані слова для оцінки їхніх навичок.

Контекст

Netpeak Group об’єднує 24 компанії, серед яких розробка мобільних додатків, онлайн‐університет, агенції диджитал‐маркетингу тощо. Продуктами користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг у 2023-му – $70 млн, за підрахунками Forbes. Оцінка – від $200 млн.

IT-холдинг активно делегує штучному інтелекту деякі процеси найму співробітників.