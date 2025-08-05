Група Netpeak отримала статус офіційного реселера реклами в Telegram у країнах Латинської Америки, повідомила компанія 5 серпня. Це перший такий кейс у світі й значний крок у глобальній експансії компанії, який відкриває новий ринок із 210 млн користувачів.

Деталі

Netpeak отримала право офіційно продавати рекламу в Telegram Ads у регіоні LATAM, до якого входять 20 країн . На цих ринках користувачі проводять у застосунку понад 15 годин на місяць, активно взаємодіючи з понад 100 000 локальних каналів.

. На цих ринках користувачі проводять у застосунку понад 15 годин на місяць, активно взаємодіючи з понад 100 000 локальних каналів. Компанія вже працює на глобальному ринку й розглядає Латинську Америку як перспективний напрямок для українських клієнтів – особливо у сферах фінтеху, EdTech і мобільних застосунків, зазначив СЕО Netpeak Agencies Group Дмитро Скляр. Команда не лише забезпечує доступ до Telegram Ads, а й супроводжує бізнес на всіх етапах запуску кампаній – від планування до оптимізації, зазначається у повідомленні.

Telegram стрімко зростає в Латинській Америці, а рекламний інструмент платформи залишається малоконкурентним і значно дешевшим за традиційні канали. Це створює вікно можливостей для бізнесів із різним бюджетом – від стартапів до великих компаній. За оцінками Netpeak, вартість залучення одного користувача в регіоні LATAM через Telegram Ads суттєво нижча за аналогічні показники на Meta чи Google.

Статус реселера Telegram Ads у цьому регіоні Netpeak отримала першою у світі, що підсилює позиції української компанії на міжнародному ринку digital-маркетингу.

Контекст

На початок 2025 року в Netpeak Group входить понад 30 компаній, серед яких маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один з найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps.

Продуктами Netpeak Group користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023 року команда зросла на понад 17%. Виторг у 2023-му – $70 млн, за підрахунками Forbes. Оцінка – від $200 млн.