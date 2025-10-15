Netpeak, як партнер Amazon, уклала угоду про офіційний запуск програмної цифрової реклами для українських брендів на платформі Netflix через рекламну систему Amazon DSP. Про це повідомив співзасновник та СЕО компанії Артем Бородатюк. Мінімальний бюджет для кампаній – від $30 000 на весь інвентар Amazon, включаючи Netflix.