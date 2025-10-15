Netpeak, як партнер Amazon, уклала угоду про офіційний запуск програмної цифрової реклами для українських брендів на платформі Netflix через рекламну систему Amazon DSP. Про це повідомив співзасновник та СЕО компанії Артем Бородатюк. Мінімальний бюджет для кампаній – від $30 000 на весь інвентар Amazon, включаючи Netflix.
Деталі
- Угода дозволяє Netpeak стати першим агентством в Україні, яке забезпечує доступ до цієї можливості для компаній, що виходять на глобальний ринок. Реклама запускається не напряму на Netflix, а через алгоритмічну платформу Amazon DSP, з інтеграцією Netflix в екосистему Amazon STV до кінця 2025 року. Це дає змогу автоматизувати купівлю показів на основі даних для точного розміщення.
- Функціонал включає таргетування на аудиторію з високим залученням, яка активно споживає контент. Кампанії охоплюють понад 300 млн підписників Netflix, з можливістю одночасного розміщення на інших платформах Amazon DSP, таких як Prime Video, Freevee, Twitch та Roku. Доступні 12 країн: США, Канада, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Австралія, Японія, Бразилія, Мексика та інші. Система забезпечує прозору аналітику та оптимізацію бюджету.
Контекст
На початок 2025 року Netpeak Group об’єднує понад 30 компаній, зокрема маркетингову агенцію Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студію Tonti Laguna Group та LMS-систему Academy Ocean. Одним із найуспішніших проєктів групи є стартап-студія мобільних застосунків KissMyApps.
Продукти Netpeak Group використовують ПриватБанк, Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та платформа OLX. Компанія активно нарощує команду: з березня 2023 року штат зріс на понад 17%. За даними Forbes, у 2023 році виторг групи склав $70 млн, а оцінка компанії становить від $200 млн.
