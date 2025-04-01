Ночь без «шахедов». Россия впервые в этом году не атаковала Украину ударными БПЛА

В ночь на 1 апреля Россия не совершила ни одной атаки по территории Украины с помощью ударных беспилотников типа «Шахед». Об этом свидетельствуют данные воздушных сил ВСУ. Предыдущая ночь без атак российских дронов была 10 декабря 2024 года.

Подробности

С 4:34 утра 31 марта и до момента публикации этой новости Воздушные силы ни разу не сообщали о пусках вражеских ударных БПЛА.

Воздушную тревогу объявляли в основном в прифронтовых областях. Враг совершал удары с помощью тактической авиации: производились пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области.

Перед этим ночи без «шахедов» в Украине были еще в 2024 году – 14 октября и 10 декабря.

Контекст

В марте ПВО Сил обороны уничтожила 4043 воздушных целей, в том числе 2328 ударных БПЛА типа Shahed.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что РФ не сможет бесконечно затягивать переговоры о прекращении войны в Украине. По его словам, для Москвы установлен дедлайн по заключению соглашения. Перед этим Трамп сказал, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Путина установить в Украине внешнее управление для организации президентских выборов. Трамп предостерег: если из-за действий Москвы прекратить боевые действия не удастся, США введут вторичные пошлины в размере 25–50% на всю российскую нефть.