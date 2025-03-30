Трамп та групи впливу. Інтерв’ю про залаштунки Республіканської партії США з лобістом Деніелом Вайнштейном

З ким і як має працювати Україна у Республіканські партії, щоб зберегти підтримку США в еру Трампа та після неї? Інтерв’ю

З часів «холодної війни» Республіканська партія США традиційно асоціювалась з активною та жорсткою зовнішніми поглядами, захистом демократії та вільних ринків і консервативними цінностями.

Але перші два місяці другої президентської каденції Дональда Трампа радше викликали тривогу про ізоляціонізм, протенкціонізм та популізм у політиці США й республіканців.

Та жодна партія, особливо у двопартійній системі, не є монолітною та складається з різних груп, фракцій та впливових осіб. Які групи існують всередині сучасної Республіканської партії, з ким і як працювати в Україні?

Forbes Ukraine поговорив про це з адвокатом у Razom for Ukraine Деніелом Вайнштейном під час його першого візиту до Києва.

Деніел Вайнштейн У 2019-2024 роках Деніел Вайнштейн працював у командах п’яти конгресменів-республіканців з різними поглядами. Серед них – поміркований і проукраїнський консерватор Тім Тілліс, партійний «батіг» та лідер республіканської більшості Стів Скалліз та Вікторія Спартц, конгресвумен українського походження та прихильниця Трампа. З вересня 2024-го Вайнштейн працює на Razom for Ukraine, яка адвокує інтереси України. Його фокус – робота на Капітолійському пагорбі з насамперед республіканськими конгресменами. *Член партії, який забезпечує партійну дисципліну, тобто наявність необхідної кількості голосів від членів партії. Читати більше Згорнути

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.

Групи впливу всередині Республіканської партії

Ви працювали з республіканцями різних поглядів. Які групи впливу або ж фракції існують усередині партії?

Існують два підходи до класифікації. Перший стосується політичних блоків усередині партії серед членів Палати представників, де діють різні кокуси — внутрішні групи, що обʼєднують однодумців для просування конкретної політики. Другий підхід — це самостійна ідеологічна структура республіканців.

Почнімо з кокусів.

Є три основні кокуси. Перший — Main Street або Tuesday Group, що включає поміркованих та орієнтованих на бізнес республіканців. Вони завжди підтримували Україну і не голосували проти допомоги. Це найменша група в республіканській більшості Палати, але вони й надалі залишатимуться найбільш прихильними до України.

Друга за величиною група — Freedom Caucus, яка є найбільш правою та ідеологічно мотивованою. Вони стали лояльною опозицією всередині партії, повністю перейнявши адженду Трампа. Більшість її членів навіть не захоче обговорювати питання України, що відображає як зростання антиукраїнських і проросійських наративів серед прихильників MAGA, так і загальну віру в ізоляціонізм.

Republican Study Committee — найбільша група. Вони посередині: не зовсім праві MAGA, але й не повністю помірковані. Вони існують з 70-80-х і представляють різноманітних республіканців.

Деякі з них підтримують Україну, інші — ні, часто висловлюючи сумніви через корупцію чи недостатню підтримку Європи.

Ці республіканці — найбільш перспективні для переконання, оскільки готові до аргументованої дискусії, і саме з ними важливо вести розмову.

Ви казали ще про ідеологічний поділ. Який він?

Велика розбіжність між freedom republicans й national republicans.

Freedom republicans дотримуються традиційної моделі консерватизму Рональда Рейгана: залучення у зовнішню політику, цінності вільних ринків та вільна торгівля.

National republicans більше схильні до націоналістичного популістського руху. Ізоляціонізм, протекціонізм, сильна соціальну політику, дуже обмежена імміграція.

Freedom republicans більше схильні підтримувати Україну. National republicans, навпаки, не підтримують Україну і тісно повʼязані з фігурами, як Віктор Орбан та його рух в Угорщині.

Отже, Freedom republicans – це люди на кшталт Джона Маккейна, іменем якого названа навіть вулиця у Києві.

Так, але в часи Маккейна ідеологічний поділ був мінімальним. Freedom Republicans були основою Республіканської партії. Ідея націоналістичного правого руху існувала давно, але стала популярною та важливою лише нещодавно.

Хто з цих таборів найвпливовіший зараз?

Трамп завжди орієнтується на останню людину, з якою він розмовляв. Серед кокусів саме Freedom Caucus був найбільш лояльним до нього, присягав йому на вірність. Тому Трамп має до них симпатію. Проте, керує Палатою представників саме Republican Study Committee, який включає Майка Джонсона, Стівена Скаліса та голів комітетів. Таким чином, на Трампа найбільше впливає Freedom Caucus, а для просування справ у Конгресі важливіший Republican Study Committee.

Руспубліканські сірі кардинали

Хто найвпливовіші люди у Республіканській партії? Якщо не рахувати топів: Трампа, Венса, Рубіо, Волца.

Рекомендую звернути увагу на Джона Тьюна, лідера Сенату, який раніше активно підтримував Україну, але тепер змушений балансувати між різними поглядами республіканців. У Сенаті є авангард прихильників України, зокрема Ліндсі Грем та Том Тілліс, до якого Тьюн часто приєднувався, однак тепер йому доводиться керувати з урахуванням різноманітних поглядів у своїй партії.

У команді Трампа все більше впливу набуває Віткофф, який здобув довіру не лише Трампа, а й найбільш радикальних його прихильників.

Не менш важливо звернути увагу на губернаторів, зокрема Грега Еббота з Техасу та Рона де Сантіса з Флориди, які можуть стати кандидатами на посаду президента у 2028 році.

Серед позапартійних впливових осіб — Джаред Кушнер, хоча його вплив зменшується, та Такер Карлсон, який має вагу серед крайньоправих.

Також Чарлі Кірк, лідер Turning Point USA, який не підтримує Україну, аледобре мобілізує консервативних активістів і має великий вплив у команді Трампа.

Рон де Сантіс, республіканський губернатор Флориди Фото Getty Images

Розкажіть про вплив Ліндсі Грема. Він підтримує Україну, зокрема просував ідею критичних копалин для здобуття Україною прихильності Трампа, але водночас іноді голосував проти нас та критикував Зеленського за скандал у Білому домі.

Грем — цікава фігура в політиці США: з одного боку, він близький з Трампом, з іншого — непопулярний серед своєї «бази». Коли Трамп представляв його на мітингу у Південній Кароліні, то Ліндсі освистали.

Як йому вдалося виграти вибори у Південній Кароліні, попри це?

Грем має інституційну перевагу завдяки довгій карʼєрі в Конгресі. Чим довше людина в Конгресі, тим краще розбудовану мережу впливу має.

Трамп підтримує його, і багато виборців голосують за Грема через його звʼязки з президентом.

Цей впливовий сенатор все ж на боці України?

Я вважаю, що він — справжній прихильник України, витратив багато політичного капіталу для підтримки та хоче бачити процвітання української демократії.

Багатьом республіканцям потрібно політичне прикриття для повної підтримки України. Тому важливо показати, що підтримка України вигідна США, і ми маємо це аргументувати для виборців.

Так я бачу Ліндсі Грема та інших республіканців, які кажуть правильні речі, але потребують додаткових стимулів для постійної підтримки.

Ліндсі Грем та Володимир Зеленський, Мюнхенська безпекова конференція, лютий 2025-го Фото Getty Images

Як Україні переконувати республіканців

Які меседжі слід передавати Україні кожні з груп?

Найкращий спосіб досягти змін від політиків — це впливати на виборців. Одразу після виборів Razom замовила опитування республіканських виборців у соціологічної компанії Eighteen92, яка працювала з кампанією Трампа.

Ми виявили, що навіть скептики серед республіканських виборців можуть змінити свою думку. Після того, як ми інформували їх про певні факти щодо війни, то прихильність продовжувати підтримку України зростала на 20 в. п.

Які саме факти?

Є повідомлення та стратегії, які працюють. 71% скептиків заявили, що ймовірніше підтримають Україну, дізнавшись про викрадення тисяч українських дітей Росією.

Схожий результат був і щодо переслідування Росією євангелістів на окупованих територіях. Республіканці чутливі до емоційних історій.

Ще один важливий аспект — комунікація допомоги. 60% скептиків готові підтримати допомогу Україні, якщо це посилить позиції Трампа на переговорах. Вони хочуть бачити його успіх.

Як щодо трансакційності, про яку говорять багато аналітиків? Як пропонувати вигоди республіканцям?

Конгресмени-республіканці часто запитують: «Яка вигода для виборців у моєму окрузі від підтримки України?». Багато з них представляють сільські та бідні округи, і це важливе питання.

Є приклади, як показати вигоди відносин з Україною. Наприклад, Україна припинила транзит російського газу і закуповує СПГ у США. Ми розповіли конгресменам з Луїзіани про постачання газу з їхнього штату до України — хоча їхня думка недуже змінилася, але вони задумались.

Також є інші аспекти, як українські безпілотники і воєнний досвід. Потрібно показувати, як ці відносини вигідні для американців.

Загалом, я б радив акцентувати на трансакційних аргументах перед лідерами консервативного руху. Коли наша команда спілкується з виборцями Трампа у консервативних районах Луїзіани, Техасу, Пенсильванії то їхня перша фраза: «Ми молимось за вас». Тож для них добре резонують аргументи про права людини та воєнні злочини РФ.

Спікер Палати представників Майк Джонсон демонструє Біблію Фото Getty Images

Майбутнє Республіканської партії

Який для республіканців прийнятний сценарій щодо України?

Залежить від групи. Показовою була реакція на скандал у Білому домі. Хтось критикував Зеленського та Україну, хтось виступив проти Путіна. Але більшість не реагувала ніяк.

Як пояснив мій колега, який працює на конгресмена-республіканця, вони не вважають за потрібне займати чітку позицію щодо України. Бо багато республіканців представляють переважно сільські бідні округи і їм байдужа зовнішня політика. Таких байдужих і варто переконувати стати на ваш бік.

Чи є зараз внутрішня опозиція у партії до Трампа? Хоча б до найрадикальніших його ідей.

Ця адміністрація цінує ідеологічну чистоту. Але існує обмежена опозиція у поглядах на методи досягнення цілей.

Це як?

Люди з жорсткого MAGA-флангу хочуть спалити і зруйнувати все та досягти зміни. Але є ті, хто більше цінує інститути та поміркованіший підхід. Трамп все ще довіряє останнім і теж тримає їх поруч. Але це не та «кімната дорослих», як у перший термін Трампа.

Як ви бачите майбутнє партії? Повернення до класичного freedom republicanism після проміжних виборів 2026-му? Чи домінація national republicanism і умовний Венс як кандидат у президенти у 2028-му?

Після виборів 2026 року великих змін не очікується, якщо республіканці не зазнають значної поразки.

Майбутнє партії залежить від молодих виборців і активістів. Це мене найбільше турбує, оскільки наша соціологія показала, що група 18-35 років серед республіканців найбільше виступає проти України, в той час, як старші виборці підтримують її.

Це не на користь тим, хто хоче бачити Республіканську партію в її традиційному вигляді. Тому я не дуже оптимістичний, хоча сподіваюся, що є люди в консервативному русі, які дотримуються традиційних цінностей і готові відстояти їх.