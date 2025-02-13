Ракети для для IRIS-T та евакуаційні бронемашини. Німеччина і Нідерланди оголосили про допомогу Україні після Рамштайну

Німеччина анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні до якого увійдуть 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Про це повідомило представництво ФРН в НАТО на засіданні Контактної групи у форматі «Рамштайн».

Деталі

У Берліні наголосили на важливості спільного розвитку оборонної промисловості, зокрема виробництва безпілотників та технічного обслуговування бойових машин піхоти й танків.

Нідерланди оголосили про передачу Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR, призначених для транспортування поранених.

Контекст

Німеччина залишається другим після США найбільшим постачальником військової допомоги для України. У лютому 2024 року Київ і Берлін підписали угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку. В межах цієї угоди Німеччина виділить Україні понад €7 млрд у 2024 році, що значно зміцнить її обороноздатність.

23 грудня Берлін передав новий пакет військової допомоги, до якого увійшли системи IRIS-T, пускові установки Patriot, дрони та інше критично важливе обладнання.

14 січня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зустрівся з президентом Володимиром Зеленським для обговорення подальшої підтримки України.