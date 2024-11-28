Нідерланди поставили Україні три пускові установки Patriot (фото)

Системи Patriot американського виробництва є найсучаснішою зброєю протиповітряної оборони США. Вони складаються з радіолокаційної системи та мобільних пускових установок, які можуть стріляти ракетами-перехоплювачами по снарядах або літаках, що наближаються.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot, про це він написав у соцмережі Х 28 листопада.

Ключові факти

Нідерландський міністр відзначив, що на українців чекає важка зима, оскільки руйнівні авіаудари Росії тривають.

«Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах», – заявив Брекельманс та оприлюднив відповідні фото.

Фото: Ruben Brekelmans Фото: Ruben Brekelmans Фото: Ruben Brekelmans Фото: Ruben Brekelmans Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Ще навесні президент Володимир Зеленський звернувся з проханням про додаткові поставки систем ППО і продовжує закликати союзників про це на тлі масованих ударів РФ. Останнім часом, під час повітряних атак, Росія застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття. Також РФ використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює, йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, західні системи значно ефективнішими, але їх в Україні недостатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, Україна використовує максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи.

У розпорядженні США є понад тисячу пускових установок системи протиповітряної оборони Patriot. З них 500 перебувають у резерві, писало видання KyivPost з посиланням на власний аналіз. Станом на весну цього року компанія-розробник цієї системи ППО Raytheon спроєктувала та відправила до 19 різних країн світу 240 установок. Своєю чергою виробник ракет до Patriot Lockheed Martin виготовив понад 10 000 снарядів. Окрім США, найбільше «петріотів» також мають Німеччина, Кувейт, Нідерланди, Греція, ОАЕ, Тайвань, Туреччина та інші.

На саміті НАТО в липні Байден обіцяв, що Київ отримає додаткові системи Patriot від США, Німеччини та Румунії, компоненти для цих систем від Нідерландів й інших партнерів, а також одну систему SAMP/T, яку передасть Італія.

Президент Володимир Зеленський назвав їх «найефективнішою системою ППО у світі на сьогоднішній день» і заявив, що вони здатні збивати всі російські ракети, включаючи балістичні.