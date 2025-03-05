Коаліція дронів за рік отримала від партнерів допомоги на €2 млрд – Міноборони

За рік діяльності Коаліції дронів партнери надали допомогу на суму понад €2 млрд. Ця підтримка включає як безпосередньо безпілотні літальні апарати (БПЛА), так і фінансову допомогу для закупівлі дронів українського та іноземного виробництва. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України 5 березня.

Деталі

За майже рік роботи Коаліції:

У Спільному фонді зібрано €176 млн за рахунок внесків членів Коаліції. Фонд використовується для проведення тендерів.

Проведено два тендери: перший – обрано 5 постачальників FPV-дронів, які поставлять 30 000 безпілотників в Україну протягом 6 місяців, другий – зосереджений на вдосконалених FPV-дронах та дронах-перехоплювачах для протидії ударним БпЛА. Участь взяли українські виробники, відібрано близько 20 компаній.

Третій тендер триватиме до 17 березня. Він стосується мультироторних ISR-дронів тактичного рівня. Українські компанії теж можуть подавати заявки за посиланням.

У Латвії створено полігон для тестування дронів.

Контекст

У лютому 2024 року на 19-й зустрічі у форматі «Рамштайн» за ініціативою Латвії та України створено Коаліцію дронів. Координацію здійснюють Латвія та Велика Британія. До складу, крім лідерів, входять 15 країн: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція.

Мета Коаліції – постачання безпілотників Силам оборони України та розвиток оборонної промисловості України й країн-партнерів для забезпечення технологічної переваги над противником у довгостроковій перспективі.

У рамках Контактної групи з питань допомоги Україні діє вісім коаліцій: Повітряних Сил, інтегрованої ППО та ПРО, морських спроможностей, дронів, ІТ, артилерії, бронетанкової техніки та маневреності, розмінування.