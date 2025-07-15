Данія та Нідерланди розглядають можливість долучитися до ініціативи президента США щодо закупівлі зброї для України. Про це пише видання Kristeligt Dagblad із посиланням на заяви міністрів закордонних справ обох країн.

Деталі

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен перед зустріччю з представниками ЄС у Брюсселі зазначив, що його країна «повністю готова» підтримати Україну, але потребує уточнення деталей.

«Ця пропозиція відповідає нашій «данській моделі», коли ми закуповуємо зброю в українського оборонного сектору. Це альтернативний підхід до того ж самого, і ми готові брати участь», – пояснив він.

За його словами, оскільки Данія не володіє системами Patriot, її внесок буде фінансовим – або через прямі перекази Україні, або шляхом виплат США.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп також висловив готовність «з позитивним настроєм» вивчити можливість участі в цій ініціативі. «Ми оцінимо, що можна зробити у зв’язку із заявами Трампа, і діятимемо відповідно», – заявив він.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати виготовлятимуть озброєння для України, яке фінансуватимуть європейські країни. Крім того, США дозволять передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

«Ми виробляємо найкраще у світі обладнання, ракети й техніку. Європейські країни це визнають. Сьогодні ми уклали угоду, і я попрошу Марка розповісти деталі, але суть у тому, що ми постачатимемо зброю, а вони за неї платитимуть», – пояснив Трамп, коментуючи домовленість із європейськими членами НАТО.

Він також зазначив, що деякі країни НАТО можуть закуповувати зброю у США для власних потреб, а Україні передавати озброєння зі своїх арсеналів. Зокрема, Трамп згадав Німеччину як одну з таких країн.

Окремо президент США підкреслив, що країни, які володіють системами Patriot, можуть передати їх Україні, отримавши натомість нові системи від США. За його словами, одна з країн, що має 17 комплексів Patriot, готова відправити більшу частину з них в Україну.

«Є країна з 17 системами Patriot, і значна їх кількість скоро вирушить на поле бою. Це можна зробити швидко», – наголосив Трамп.