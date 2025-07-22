Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Деталі щодо постачання будуть узгоджені найближчим часом.

Деталі

«Російська повітряна кампанія терору досягає нових масштабів. Мета РФ – зламати дух українського народу, але ми не можемо цього допустити. Нідерланди активно підтримують Україну, зокрема через постачання додаткових засобів ППО: боєприпасів для F-16, радарів, систем протидії дронам тощо. Лише посилюючи підтримку України та тиск на Росію, ми змусимо РФ сісти за стіл переговорів», – зазначив Брекельманс.

Він додав, що ведуться консультації зі США та іншими союзниками щодо американської ініціативи з постачання додаткових систем озброєння, зокрема Patriot.

«Україна – це передова лінія захисту Європи від російської агресії. Якщо Росія прорветься, це стане прямою загрозою для НАТО та решти Європи», – заявив міністр.

Забезпечення ППО є ключовим пріоритетом Нідерландів у підтримці України, додав Брекельманс.

Контекст

У листопаді 2024 року Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot. За словами міністра, ці системи допоможуть захистити українців від російських авіаударів, які загрожують цивільній інфраструктурі.

«Ми поставили три пускові установки Patriot, щоб рятувати життя та захищати ключові об’єкти. Зупинення російської агресії залишається нашим спільним пріоритетом», – наголосив Брекельманс.

Нідерланди залишаються важливим партнером України у боротьбі з російською агресією, надаючи значну військову, фінансову та гуманітарну підтримку. На 2025 рік країна виділила близько €6 млрд на військову допомогу Україні, включаючи озброєння, техніку та програми навчання.