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Німецькі та американські фахівці створюють універсальну систему управління бойовими дронами. Як це може допомогти Україні 

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та американська компанія Auterion працюють над новою системою автономного управління дронами. Мета – створити універсальне програмне забезпечення, яке обʼєднає усі безпілотники на одній платформі, забезпечивши сумісність незалежно від виробника. Про це пише Financial Times 9 грудня.

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Деталі

  • У межах партнерства Rheinmetall інтегрує свої БпЛА з програмним забезпеченням Auterion для створення загальновійськової системи.
  • «У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли спілкуватися між собою», – сказав Лоренц Майєр, гендиректор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні. 
  • Війна Росії проти України прискорила розвиток безпілотників та інших автономних систем, створивши те, що в індустрії називають «програмно визначеною» війною, яка поєднує точність з масштабом. Для того щоб ці системи взаємодіяли, потрібен спільний операційний стандарт, зазначило видання.
  • Оскільки в Україні діє понад «200 різних повітряних безпілотних систем», «бойова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується», – пояснив Тімо Хаас, директор з цифрових технологій компанії Rheinmetall.
  • Фахівці очікують, що розробка спільної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем та знизить витрати на підготовку різних типів дронів.
  • Auterion, разом з іншими компаніями, вже бере участь в ініціативі Пентагона з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.

Контекст

Європейський стартап Helsing, який оцінюється в €5 млрд, став одним із найбільш фінансованих завдяки зростаючому попиту на БпЛА та програмне забезпечення для дронів і винищувачів на тлі війни в Україні, повідомляє Bloomberg. Helsing виходить на ринок ударних дронів, сподіваючись, що потенційне скорочення допомоги Україні від США сприятиме зростанню попиту на їхню продукцію.

Компанія розробила ударний дрон HX-2, здатний нести боєприпаси та орієнтуватися без пілота або GPS. Helsing вважає, що військова напруга, зокрема через війну в Україні, сприятиме високому попиту на тисячі таких дронів. Зʼєднання цих БпЛА з іншими озброєннями, такими як танки та артилерія, дозволить створити рівень стримування, який наразі неможливий.

Helsing планує виробляти десятки тисяч дронів HX-2 щороку, пропонуючи їх за вигіднішими цінами порівняно з конкурентами. Стартап також заявив, що його продукція буде без китайських компонентів.

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