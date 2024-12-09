Німецькі та американські фахівці створюють універсальну систему управління бойовими дронами. Як це може допомогти Україні 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та американська компанія Auterion працюють над новою системою автономного управління дронами. Мета – створити універсальне програмне забезпечення, яке обʼєднає усі безпілотники на одній платформі, забезпечивши сумісність незалежно від виробника. Про це пише Financial Times 9 грудня.

Деталі

У межах партнерства Rheinmetall інтегрує свої БпЛА з програмним забезпеченням Auterion для створення загальновійськової системи.

«У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли спілкуватися між собою», – сказав Лоренц Майєр, гендиректор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

Війна Росії проти України прискорила розвиток безпілотників та інших автономних систем, створивши те, що в індустрії називають «програмно визначеною» війною, яка поєднує точність з масштабом. Для того щоб ці системи взаємодіяли, потрібен спільний операційний стандарт, зазначило видання.

Оскільки в Україні діє понад «200 різних повітряних безпілотних систем», «бойова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується», – пояснив Тімо Хаас, директор з цифрових технологій компанії Rheinmetall.

Фахівці очікують, що розробка спільної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем та знизить витрати на підготовку різних типів дронів.

Auterion, разом з іншими компаніями, вже бере участь в ініціативі Пентагона з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.

Контекст

Європейський стартап Helsing, який оцінюється в €5 млрд, став одним із найбільш фінансованих завдяки зростаючому попиту на БпЛА та програмне забезпечення для дронів і винищувачів на тлі війни в Україні, повідомляє Bloomberg. Helsing виходить на ринок ударних дронів, сподіваючись, що потенційне скорочення допомоги Україні від США сприятиме зростанню попиту на їхню продукцію.

Компанія розробила ударний дрон HX-2, здатний нести боєприпаси та орієнтуватися без пілота або GPS. Helsing вважає, що військова напруга, зокрема через війну в Україні, сприятиме високому попиту на тисячі таких дронів. Зʼєднання цих БпЛА з іншими озброєннями, такими як танки та артилерія, дозволить створити рівень стримування, який наразі неможливий.

Helsing планує виробляти десятки тисяч дронів HX-2 щороку, пропонуючи їх за вигіднішими цінами порівняно з конкурентами. Стартап також заявив, що його продукція буде без китайських компонентів.