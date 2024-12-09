Немецкие и американские специалисты создают универсальную систему управления боевыми дронами. Как это может помочь Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Auterion работают над новой системой автономного управления дронами. Цель – создать универсальное программное обеспечение, объединяющее все беспилотники на одной платформе, обеспечив совместимость независимо от производителя. Об этом пишет Financial Times 9 декабря.

Подробности

В рамках партнерства Rheinmetall интегрирует свои БпЛА с программным обеспечением Auterion для создания общевойсковой системы.

«В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли общаться между собой», – сказал Лоренц Майер, гендиректор компании Auterion, программа которого уже используется беспилотниками в Украине.

Война России против Украины ускорила развитие беспилотников и других автономных систем, создав то, что в индустрии называют программно определенной войной, сочетающей точность с масштабом. Чтобы эти системы взаимодействовали, нужен общий операционный стандарт, отметило издание.

Поскольку в Украине действует более «200 различных воздушных беспилотных систем», «боевая подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется», – пояснил Тимо Хаас, директор по цифровым технологиям компании Rheinmetall.

Специалисты ожидают, что разработка совместной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем и снизит затраты на подготовку различных типов дронов.

Auterion вместе с другими компаниями уже участвует в инициативе Пентагона по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.

Контекст

Европейский стартап Helsing, который оценивается в €5 млрд, стал одним из наиболее финансируемых благодаря растущему спросу на БпЛА и программное обеспечение для дронов и истребителей на фоне войны в Украине, сообщает Bloomberg. Helsing выходит на рынок ударных дронов, надеясь, что потенциальное сокращение помощи Украине от США будет способствовать росту спроса на их продукцию.

Компания разработала ударный дрон HX-2, способный нести боеприпасы и ориентироваться без пилота или GPS. Helsing считает, что военное напряжение, в частности из-за войны в Украине, будет способствовать высокому спросу на тысячи таких дронов. Соединение этих БпЛА с другими вооружениями, такими как танки и артиллерия, позволит создать уровень сдерживания, который на данный момент невозможен.

Helsing планирует производить десятки тысяч дронов HX-2 ежегодно, предлагая их по более выгодным ценам по сравнению с конкурентами. Стартап также заявил, что его продукция будет без китайских компонентов.