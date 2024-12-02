Виробник дронів Helsing став одним із найдорожчих стартапів Європи на тлі війни в Україні

Стартап Helsing з оцінкою у €5 млрд став одним із найдорожчих у Європі завдяки зростанню попиту на БпЛА та програмне забезпечення для дронів і винищувачів на тлі війни в Україні, пише Bloomberg 2 грудня. Helsing виходить на ринок ударних БпЛА, очікуючи, що потенційне скорочення допомоги Україні з боку США сприятиме зростанню попиту на їхню продукцію.

Деталі

Компанія розробила ударний дрон HX-2, здатний нести боєприпаси й орієнтуватися без допомоги пілота або GPS. Helsing передбачає, що зростаюча військова напруга, зокрема через війну в Україні, сприятиме високому попиту на тисячі таких безпілотників.

У компанії заявили, що зʼєднання цих дронів через програмне забезпечення з іншими видами озброєнь, зокрема танками та артилерійськими системами, «зможе створити рівень стримування, який наразі неможливий».

Вихід Helsing на ринок ударних дронів зробив її одним із найбільш фінансованих стартапів у цій сфері. Це відбувається на тлі того, що уряди Європи готуються до можливого скорочення підтримки США України в її війні, зазначило видання. Helsing пропонує свої нові дрони Україні та іншим союзникам по НАТО.

Стартап планує виробляти десятки тисяч дронів HX-2 щороку, пропонуючи їх за більш вигідними цінами, ніж аналоги на ринку.

Helsing не розголошує конкретні цілі виробництва чи ціни, але підкреслив, що пристрої будуть виготовлятися без китайських компонентів.

Контекст

Стартап Helsing був заснований у 2021 році Торстеном Рейлом, Нікласом Кьолером і Гундбертом Шерфом. Відтоді компанія залучила €770 млн від інвесторів, включаючи фонд засновника Spotify Даніеля Ека.

Helsing має офіси в Мюнхені, Парижі та Лондоні, а цього літа відкрив базу в Естонії для посилення оборони східного флангу НАТО. Стартап зберігає в таємниці багато деталей своїх технологій і продажів.

Компанія підписала угоди з Airbus SE та Saab AB, зокрема контракт на модернізацію Eurofighter, розробляючи систему штучного інтелекту для аналізу радарних даних і покращення можливостей розвідки та захисту винищувача.

18 листопада цього року стало відомо, що Німеччина надасть Україні 4000 дронів, керованих штучним інтелектом.

Дрони, вироблені компанією Helsing, здатні обходити електронний захист противника та мають більшу дальність, ніж звичайні дрони-камікадзе. Німецький уряд уклав контракт із Міністерством оборони України на постачання цих безпілотників.