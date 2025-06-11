Японська Nintendo за перші чотири дні після запуску продала більше 3,5 млн одиниць Switch 2, що зробило консоль найшвидше проданим ігровим пристроєм компанії, пише Reuters 11 червня.

Ключові факти

Минулого місяця компанія з Кіото прогнозувала, що продаж Switch 2 досягне 15 млн у поточному фінансовому році.

Прихильники по всьому світу з ентузіазмом ставляться до Nintendo Switch 2 як до вдосконаленого способу грати вдома і в дорозі, заявив президент і головний операційний директор Nintendo of America Даг Боузер.

Nintendo продала 152 млн пристроїв Switch з моменту їх першого запуску в 2017 році.

Більш потужна версія другого покоління, яка надійшла у продаж 5 червня, має багато спільного із попередньою, але пропонує більший екран та покращену графіку.

Контекст

Nintendo випустила першу версію Switch у 2017 році. Це друга за популярністю консоль в історії компанії з понад 150 млн проданих одиниць. Успіх платформи підтримували хітові ігри з Маріо, Покемонами та Зельдою, а також розширення франшиз у фільми.

Попри короткострокові труднощі, акції Nintendo зросли на 30% з початку року і на 64% за останні 12 місяців. Інвестори очікують, що Switch 2 підтримає динаміку завдяки сильному бренду та популярним персонажам.

Консоль Switch, яка надійшла у продаж у червні, коштує $449,99. Nintendo прогнозує продаж 45 млн одиниць ігор до нової консолі. У стартовий пакет увійдуть «Mario Kart World», «Nintendo Switch 2 Welcome Tour» та оновлені версії популярних тайтлів на кшталт «Zelda: Breath of the Wild».