Ключові факти

Минулого місяця компанія з Кіото прогнозувала, що продаж Switch 2 досягне 15 млн у поточному фінансовому році.

Прихильники по всьому світу з ентузіазмом ставляться до Nintendo Switch 2 як до вдосконаленого способу грати вдома і в дорозі, заявив президент і головний операційний директор Nintendo of America Даг Боузер.

Nintendo продала 152 млн пристроїв Switch з моменту їх першого запуску в 2017 році.

Більш потужна версія другого покоління, яка надійшла у продаж 5 червня, має багато спільного із попередньою, але пропонує більший екран та покращену графіку.

Контекст

Nintendo випустила першу версію Switch у 2017 році. Це друга за популярністю консоль в історії компанії з понад 150 млн проданих одиниць. Успіх платформи підтримували хітові ігри з Маріо, Покемонами та Зельдою, а також розширення франшиз у фільми.

Попри короткострокові труднощі, акції Nintendo зросли на 30% з початку року і на 64% за останні 12 місяців. Інвестори очікують, що Switch 2 підтримає динаміку завдяки сильному бренду та популярним персонажам.

Консоль Switch, яка надійшла у продаж у червні, коштує $449,99. Nintendo прогнозує продаж 45 млн одиниць ігор до нової консолі. У стартовий пакет увійдуть «Mario Kart World», «Nintendo Switch 2 Welcome Tour» та оновлені версії популярних тайтлів на кшталт «Zelda: Breath of the Wild».