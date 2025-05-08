Nintendo робить ставку на Switch 2. Нова консоль за $449 вийде у червні

Компанія Nintendo очікує продати 15 млн одиниць своєї нової консолі Switch 2 у фінансовому році, що закінчується в березні 2026 року, пише CNBC. Японський ігровий гігант розраховує на новий продукт на тлі падіння продажів попередньої моделі та ризику нових мит США.
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Деталі
- Це перший прогноз продажів від японського ігрового гіганта відтоді, як він анонсував наступника свого успішного пристрою Switch, який має надійти у продаж у червні за ціною $449,99.
- Nintendo прогнозує також продаж 45 млн одиниць ігор до нової консолі. У стартовий пакет увійдуть «Mario Kart World», «Nintendo Switch 2 Welcome Tour» та оновлені версії популярних тайтлів на кшталт «Zelda: Breath of the Wild».
- Компанія представила свої фінансові результати за четвертий квартал 2024–2025 фінансового року: виторг склав 208,7 млрд єн ($1,5 млрд), що менше за очікування аналітиків. Чистий прибуток – 41,6 млрд єн (близько $300 млн), перевищив прогнози. Загалом, виторг впав на 24,7%, а прибуток – майже на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- Причина – вичікувальна позиція гравців: фанати утримуються від купівлі старої моделі перед релізом нової.
- У 2024–2025 році Nintendo продала 10,8 млн одиниць Switch – на 31% менше, ніж у попередньому фінансовому році.
- Компанія заявила, що її прогнози базуються на чинних митах у США станом на 10 квітня. Якщо адміністрація Дональда Трампа відновить підвищені мита, наприклад, на продукцію з Вʼєтнаму (де складають Switch 2), це може вдарити по попиту та прибутку. Потенційні втрати оцінюють у десятки мільярдів єн.
Контекст
Nintendo випустила першу версію Switch у 2017 році. Це друга за популярністю консоль в історії компанії з понад 150 млн проданих одиниць. Успіх платформи підтримували хітові ігри з Маріо, Покемонами та Зельдою, а також розширення франшиз у фільми.
Попри короткострокові труднощі, акції Nintendo зросли на 30% з початку року і на 64% за останні 12 місяців. Інвестори очікують, що Switch 2 підтримає динаміку завдяки сильному бренду та популярним персонажам.
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