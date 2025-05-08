Nintendo робить ставку на Switch 2. Нова консоль за $449 вийде у червні

Компанія Nintendo очікує продати 15 млн одиниць своєї нової консолі Switch 2 у фінансовому році, що закінчується в березні 2026 року, пише CNBC . Японський ігровий гігант розраховує на новий продукт на тлі падіння продажів попередньої моделі та ризику нових мит США.

Деталі

Це перший прогноз продажів від японського ігрового гіганта відтоді, як він анонсував наступника свого успішного пристрою Switch, який має надійти у продаж у червні за ціною $449,99.

Nintendo прогнозує також продаж 45 млн одиниць ігор до нової консолі. У стартовий пакет увійдуть «Mario Kart World», «Nintendo Switch 2 Welcome Tour» та оновлені версії популярних тайтлів на кшталт «Zelda: Breath of the Wild».

Компанія представила свої фінансові результати за четвертий квартал 2024–2025 фінансового року: виторг склав 208,7 млрд єн ($1,5 млрд), що менше за очікування аналітиків. Чистий прибуток – 41,6 млрд єн (близько $300 млн), перевищив прогнози. Загалом, виторг впав на 24,7%, а прибуток – майже на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Причина – вичікувальна позиція гравців: фанати утримуються від купівлі старої моделі перед релізом нової.

У 2024–2025 році Nintendo продала 10,8 млн одиниць Switch – на 31% менше, ніж у попередньому фінансовому році.

Компанія заявила, що її прогнози базуються на чинних митах у США станом на 10 квітня. Якщо адміністрація Дональда Трампа відновить підвищені мита, наприклад, на продукцію з Вʼєтнаму (де складають Switch 2), це може вдарити по попиту та прибутку. Потенційні втрати оцінюють у десятки мільярдів єн.

Контекст

Nintendo випустила першу версію Switch у 2017 році. Це друга за популярністю консоль в історії компанії з понад 150 млн проданих одиниць. Успіх платформи підтримували хітові ігри з Маріо, Покемонами та Зельдою, а також розширення франшиз у фільми.

Попри короткострокові труднощі, акції Nintendo зросли на 30% з початку року і на 64% за останні 12 місяців. Інвестори очікують, що Switch 2 підтримає динаміку завдяки сильному бренду та популярним персонажам.