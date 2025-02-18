НКРЕКП перевірить компанію Львочкіної на можливі маніпуляції на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала розслідування можливих маніпуляцій компанії «Енергія-1» Ігоря Тинного та Юлії Льовочкіної на ринку електроенергії. Це питання розглянули на засіданні 18 лютого, пише ExPro.