НКРЕКП перевірить компанію Львочкіної на можливі маніпуляції на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала розслідування можливих маніпуляцій компанії «Енергія-1» Ігоря Тинного та Юлії Льовочкіної на ринку електроенергії. Це питання розглянули на засіданні 18 лютого, пише ExPro.
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Деталі
- У ході проведення попереднього дослідження з’ясовано, що ТОВ «Енергія-1» у розрахункові періоди з 01.11.2024 по 05.11.2024 розміщувало заявки на розвантаження на балансуючому ринку за цінами, що значно перевищують ринкові, йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.
- Через це відбулася значна зміна маржинальної ціни на балансуючу електроенергію та розрахункової ціни небалансів, що мало ознаки штучного впливу на ціну.
- Зазначається, що у середньому за досліджений період ціни пропозицій ТОВ «Енергія-1» перевищували середньозважені на 1617%, таким чином спостерігається значне відхилення ціни пропозицій від ринкових трендів.
- НКРЕКП встановила, що дії ТОВ «Енергія-1» містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку.
- «Ми не називаємо нікого маніпуляторами. Це початок процедури. Це перший кейс, який в нас порушується за новим законом про REMIT і стосується маніпуляцій. Це доволі складне розслідування, ми його проводимо з урахуванням позиції компанії. Попередні висновки робити ще передчасно», – наголосив член НКРЕКП Олександр Формагей під час засідання.
Контекст
ТОВ «Енергія-1», яке займається виробництвом електроенергії, входить до групи родини Льовочкіних. Керівником компанії є Тетяна Винниченко. Кінцеві бенефіціари – Юлія Львочкіна, депутатка чотирьох скликань, та Ігор Тинний, засновник та співвласник енергетичного холдингу «Гідроенергоінвест-Акванова», свідчать дані аналітичної системи YouControl.
За підсумками 2023 року доходи ТОВ «Енергія-1» перевищили 92,5 млн грн, активи – 262 млн грн.
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