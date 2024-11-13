Ціна питання – 13,5 млрд грн. Енергорегулятор планує підняти тариф на передачу електроенергії на 25,8%. Хто оплатить зростання

НКРЕКП планує збільшити з січня тариф «Укренерго» на передачу електроенергії більш ніж на чверть. Чому та скільки це коштуватиме бізнесу?

З 1 січня тариф на передачу електроенергії мережами «Укренерго» може зрости на 25,8%, до 665,26 грн/МВт·год. Проєкт постанови НКРЕКП погодила 13 листопада, остаточне рішення регулятор має ухвалити у грудні.

Тариф на передачу електроенергії сплачує бізнес і населення. Це основне джерело доходів «Укренерго».