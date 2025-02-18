Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

НКРЭКУ проверит компанию Левочкиной на возможные манипуляции на рынке электроэнергии

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала расследование возможных манипуляций компании «Энергия-1» Игоря Тынного и Юлии Левочкиной на рынке электроэнергии. Этот вопрос был рассмотрен на заседании 18 февраля, пишет ExPro.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • В ходе проведения предварительного исследования установлено, что ООО «Энергия-1» в расчетные периоды с 01.11.2024 по 05.11.2024 размещало заявки на разгрузку на балансирующем рынке по ценам, значительно превышающим рыночные, говорится в обосновании к проекту постановления.
  • Поэтому произошло значительное изменение маржинальной цены на балансирующую электроэнергию и расчетной цены небалансов, что имело признаки искусственного влияния на цену.
  • В среднем за исследованный период цены предложений ООО «Энергия-1» превышали средневзвешенные на 1617%, таким образом наблюдается значительное отклонение цены предложений от рыночных трендов.
  • НКРЭКУ установила, что действия ООО «Энергия-1» содержат признаки злоупотребления на оптовом энергетическом рынке.
  • «Мы не называем никого манипуляторами. Это начало процедуры. Это первый кейс, который у нас нарушается по новому закону о REMIT и касается манипуляций. Это довольно сложное расследование, мы проводим его с учетом позиции компании. Предварительные выводы делать еще преждевременно», – подчеркнул член НКРЭКУ Александр Формагей во время заседания.

Контекст

ООО «Энергия-1», занимающееся производством электроэнергии, входит в группу семьи Левочкиных. Руководителем компании является Татьяна Винниченко. Конечные бенефициары – Юлия Левочкина, депутат четырех созывов, и Игорь Тынный, основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова», свидетельствуют данные аналитической системы YouControl.

По итогам 2023 года доходы ООО «Энергия-1» превысили 92,5 млн грн, активы – 262 млн грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні