НКРЭКУ проверит компанию Левочкиной на возможные манипуляции на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала расследование возможных манипуляций компании «Энергия-1» Игоря Тынного и Юлии Левочкиной на рынке электроэнергии. Этот вопрос был рассмотрен на заседании 18 февраля, пишет ExPro.