НКРЭКУ проверит компанию Левочкиной на возможные манипуляции на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала расследование возможных манипуляций компании «Энергия-1» Игоря Тынного и Юлии Левочкиной на рынке электроэнергии. Этот вопрос был рассмотрен на заседании 18 февраля, пишет ExPro.
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Подробности
- В ходе проведения предварительного исследования установлено, что ООО «Энергия-1» в расчетные периоды с 01.11.2024 по 05.11.2024 размещало заявки на разгрузку на балансирующем рынке по ценам, значительно превышающим рыночные, говорится в обосновании к проекту постановления.
- Поэтому произошло значительное изменение маржинальной цены на балансирующую электроэнергию и расчетной цены небалансов, что имело признаки искусственного влияния на цену.
- В среднем за исследованный период цены предложений ООО «Энергия-1» превышали средневзвешенные на 1617%, таким образом наблюдается значительное отклонение цены предложений от рыночных трендов.
- НКРЭКУ установила, что действия ООО «Энергия-1» содержат признаки злоупотребления на оптовом энергетическом рынке.
- «Мы не называем никого манипуляторами. Это начало процедуры. Это первый кейс, который у нас нарушается по новому закону о REMIT и касается манипуляций. Это довольно сложное расследование, мы проводим его с учетом позиции компании. Предварительные выводы делать еще преждевременно», – подчеркнул член НКРЭКУ Александр Формагей во время заседания.
Контекст
ООО «Энергия-1», занимающееся производством электроэнергии, входит в группу семьи Левочкиных. Руководителем компании является Татьяна Винниченко. Конечные бенефициары – Юлия Левочкина, депутат четырех созывов, и Игорь Тынный, основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова», свидетельствуют данные аналитической системы YouControl.
По итогам 2023 года доходы ООО «Энергия-1» превысили 92,5 млн грн, активы – 262 млн грн.
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