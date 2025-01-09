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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам /Getty Images
Категорія
Новини
Дата

Норвегія виділила близько $62 млн на безпілотники для України

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам Фото Getty Images

Норвегія виділила близько $62 млн для закупівлі безпілотників на потреби України. Про це 9 січня повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час засідання Контактної групи з оборони України, передає пресслужба норвезького уряду.

Деталі 

  • Ці кошти спрямують через багатонаціональну ініціативу, яка реалізується у співпраці з Великою Британією та Міжнародним фондом для України (IFU).
  • «Україна як ніколи потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є ключовими в цьому питанні – як для оборони критично важливої інфраструктури, так і для застосування на передовій», – наголосив Грам.
  • Міністр провів двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, під час якої підтвердив готовність Норвегії посилювати співпрацю для зміцнення обороноздатності України.

Контекст

У травні Норвегія стала 15-ю країною, яка уклала з Україною двосторонню безпекову угоду в межах виконання Вільнюської декларації G7. У рамках угоди країна виділить Україні майже €6,4 млрд на період 2023–2027 років. Кошти підуть на підтримку в різних військових і оборонних сферах, зокрема на постачання систем NASAMS, їхнє обладнання та підготовку українських фахівців.

Норвегія також підтвердила готовність передати Україні винищувачі F-16 і сприяти розвитку сучасної авіації. Окрім цього, країна зобов’язалася розвивати морські спроможності в Чорному й Азовському морях та посилювати співпрацю в оборонній промисловості.

У листопаді Норвегія долучилася до «данського формату» підтримки, що передбачає пряме фінансування виробництва озброєння в Україні. Це дозволить пришвидшити виготовлення й постачання необхідного обладнання для Збройних сил України.

16 грудня 2024 року прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про додаткову допомогу на суму 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242,38 млн). Кошти спрямують на зміцнення морської оборони, захист мирного населення, розмінування територій і підготовку українських військових.

У 2025 році Норвегія планує виділити Україні не менше 35 млрд норвезьких крон (€3 млрд), що отримало одностайну підтримку всіх парламентських партій.

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