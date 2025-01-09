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Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм /Getty Images
Категория
Новости
Дата

Норвегия выделила около $62 млн на беспилотники для Украины

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм Фото Getty Images

Норвегия выделила около $62 млн для закупки беспилотников на нужды Украины. Об этом 9 января сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время заседания Контактной группы по обороне Украины, передает пресс-служба норвежского правительства.

Подробности

  • Эти средства будут направлены через многонациональную инициативу, которая реализуется в сотрудничестве с Великобританией и Международным фондом для Украины (IFU).
  • «Украина как никогда нуждается в дополнительной военной технике для защиты от агрессивной войны России. Беспилотники ключевые в этом вопросе – как для обороны критически важной инфраструктуры, так и для применения на передовой», – подчеркнул Грам.
  • Министр провел двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которой подтвердил готовность Норвегии усиливать сотрудничество по укреплению обороноспособности Украины.

Контекст

В мае Норвегия стала 15-й страной, заключившей с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в рамках выполнения Вильнюсской декларации G7. В рамках соглашения страна выделит Украине почти €6,4 млрд на период 2023–2027 годов. Средства пойдут на поддержку в различных военных и оборонных сферах, в частности, на поставки систем NASAMS, их оборудование и подготовку украинских специалистов.

Норвегия также подтвердила готовность передать Украине истребители F-16 и поспособствовать развитию современной авиации. Кроме того, страна обязалась развивать морские возможности в Черном и Азовском морях и усиливать сотрудничество в оборонной промышленности.

В ноябре Норвегия присоединилась к «датскому формату» поддержки, что предполагает прямое финансирование производства вооружения в Украине. Это позволит ускорить изготовление и поставку необходимого оборудования для Вооруженных сил Украины.

16 декабря 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о дополнительной помощи на сумму 2,7 млрд норвежских крон (около $242,38 млн). Средства будут направлены на укрепление морской обороны, защиту мирного населения, разминирование территорий и подготовку украинских военных.

В 2025 году Норвегия планирует выделить Украине не менее 35 млрд норвежских крон (€3 млрд), что получило единодушную поддержку всех парламентских партий.

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