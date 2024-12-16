Норвегія надасть Україні понад $240 млн для посилення морської оборони

Норвегія оголосила про виділення ще 2,7 млрд норвезьких крон (приблизно $242,38 млн) для зміцнення морської оборони України. Кошти будуть спрямовані на захист мирного населення від атак, розмінування територій і підготовку українських військових. Про це йдеться у заяві премʼєр-міністра країни Йонаса Гара Стьоре 16 грудня.

Деталі

Україна потребує більшої підтримки для послаблення російських морських сил у Чорному морі в майбутньому, аби забезпечити захист від нападів Чорноморського флоту РФ та безпеку морського експорту, зокрема зерна, що є важливим джерелом доходу для України, заявив Стьоре.

Норвегія співпрацює з Великою Британією в рамках міжнародної коаліції з посилення морської оборони України, яка була запущена в грудні минулого року. Як частина цієї ініціативи, Норвегія виділяє додаткові кошти на навчання українських солдатів у Румунії, закупівлю малих суден та оснащення для мінних операцій. Значна частина коштів буде використана на систему для виявлення та знищення мін у Чорному морі, що є серйозною загрозою для безпеки судноплавства в регіоні.

Це фінансування є частиною загального пакету допомоги Україні на суму 22,5 млрд норвезьких крон, яке буде спрямоване на військову підтримку в 2025 році через Nansen Support Programme for Ukraine.

Контекст

У травні Норвегія стала 15-ю країною, яка підписала з Україною двосторонню безпекову угоду в рамках виконання Вільнюської декларації G7. Згідно з угодою, Норвегія надасть Україні майже €6,4 млрд на період 2023-2027 років для підтримки в різних військових і оборонних сферах, зокрема постачання систем NASAMS, їхнього обладнання та навчання українських фахівців.

Норвегія також підтвердила готовність передати Україні винищувачі F-16 і підтримати розвиток сучасної авіації. Крім того, країна зобовʼязалася сприяти розвитку морських спроможностей в Чорному та Азовському морях і посилювати співпрацю в оборонній промисловості.

У листопаді Норвегія оголосила про приєднання до «данського формату» підтримки, що передбачає пряме фінансування виробництва в Україні, що дозволить прискорити виготовлення та постачання необхідного озброєння для Збройних сил України.

У 2025 році Норвегія виділить на допомогу Україні не менше 35 млрд норвезьких крон (€3 млрд), що отримало одностайну підтримку всіх парламентських партій.