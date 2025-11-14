Компанія Power One, що належить Dragon Capital Томаша Фіали, підписала з Європейським банком реконструкції та розвитку кредитний договір на €22,3 млн для будівництва комплексу децентралізованої генерації потужністю 68 МВт у Закарпатській області. Про це повідомляє пресслужба інвестгрупи 14 листопада.

Деталі

Проєкт, крім того, отримає €3 млн грантового фінансування з фонду EBRD Crisis Response Special Fund, який підтримується урядом Норвегії.

Йдеться про перший в Україні масштабний енергетичний комплекс, що поєднує газопоршневі установки (36,8 МВт) та системи накопичення енергії (31,5 МВт) в єдину систему, зазначають у Dragon Capital. Такий підхід підвищить гнучкість та стабільність української енергомережі, дозволяючи швидко реагувати на пікові навантаження та аварійні ситуації.

Об’єкти генерації будуть розміщені на кількох майданчиках до 10 МВт кожен, що зменшує ризики для енергосистеми.

«Це важливий крок до енергетичної безпеки регіонів та інтеграції України до європейської мережі ENTSO-E», – зазначив засновник Dragon Capital Томаш Фіала.

Реалізація проєкту сприятиме зменшенню енергозалежності, зміцненню локальної енергетичної інфраструктури та забезпеченню стабільного електропостачання для бізнесу і критичних об’єктів, переконані в інвестгрупі.

У липні 2024 року Power One та ЄБРР підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку децентралізованої енергетики в Україні.

Контекст

Power One – енергетична ініціатива, що формує диверсифікований портфель обʼєктів розподіленої генерації в Україні, поєднуючи маневрову газову генерацію, системи накопичення енергії та відновлювану енергетику. Управління проєктами здійснюється спільно з компанією «Неджен», що належить колишньому СЕО «Укренерго» Володимиру Кудрицькому та ексчлену правління «Укренерго» Андрію Немировському. Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а компанія «Неджен» Кудрицького – операційний.

Dragon інвестує також у власну енергонезалежність. До кінця 2026 року компанія планує покрити сонячними панелями щонайменше 10 своїх обʼєктів нерухомості за ​​ $4 млн.