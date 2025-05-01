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Дохід «Нової пошти» у 2024 році зріс на 22%, до 44,7 млрд грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

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«Нова пошта» у 2024 році наростила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Ці дані підтверджені аудиторською компанією ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» та оприлюднені у системі SMIDA.

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Деталі 

  • Незважаючи на виклики воєнного часу, зокрема обстріли відділень і терміналів, «Нова пошта» у 2024 році працювала стабільно. Кількість відправлень зросла на 16%, перевищивши 480 млн посилок і вантажів. Індекс споживчої лояльності (NPS) досяг 80,8%.
  • Завдяки стратегії розширення мережі кількість відділень, пунктів видачі та поштоматів на кінець 2024 року в Україні сягнула понад 37 000 одиниць. Співвідношення власних і агентських відділень станом на 31 грудня 2024 року становило 1891 та 11 317 відповідно, порівняно з 1847 та 9614 роком раніше.
  • Середня чисельність штатних працівників, включно із сумісниками та особами у декретній відпустці, зросла до 27 509 осіб на кінець 2024 року проти 26 327 у 2023-му.
  • У 2024 році «Нова пошта» відновила інвестиції в інновації, нові технології та послуги, вклавши 7,3 млрд грн.
  • Консолідований дохід групи компаній, що включає ТОВ «Нова пошта» та її дочірні підприємства («НоваПей», NovaPay PL, «НП Діджитал», NOVA Digital Sp. z o.o., «Нова-Енерджі», «Новобокс», «Нова Плейс», «Нова Пост Європа» та підрозділи в Литві, Молдові, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Естонії, Латвії, Чехії, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Нідерландах), зріс на 24%, до 54,2 млрд грн. 
  • Консолідований прибуток зменшився на 10,8%, до 3,81 млрд грн.

Контекст 

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. Протягом першого півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

До серпня 2024 року компанія розширила свою діяльність до 15 країн, включно з Україною, Польщею, Молдовою, Литвою, Чехією, Румунією, Німеччиною, Словаччиною, Естонією, Латвією, Угорщиною, Італією, Іспанією, Францією та Великою Британією. Найрозвиненіша мережа діє в Польщі, де функціонує 50 відділень.

За дев’ять місяців 2024 року дохід «Нової пошти» досяг 30,81 млрд грн, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Водночас чистий прибуток скоротився на 49%, до 1,65 млрд грн.

У Європі компанія досягла значних результатів, доставивши 1,3 млн посилок за рік. Загалом у 2024 році «Нова пошта» обробила 480 млн відправлень, що на 16% перевищує показник 2023 року. На розвиток мережі в Україні компанія інвестувала 1,8 млрд грн.

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