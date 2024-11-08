«Нова пошта» у січні–вересні збільшила дохід на 20%

У січні–вересні 2024 року компанія «Нова пошта» отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться у пресрелізі. Чистий прибуток компанії зменшився на 49% і за дев'ять місяців року становив 1,65 млрд грн.

Ключові факти

Зменшення прибутковості у компаніх пояснили декількома факторами. Зокрема, зростанням витрат компанії на благодійність, збільшенням витрат на амортизацію у звʼязку із значним зростанням інвестиційної програми, а також збільшенням витрат через інфляцію та загальне зростання цін.

За підсумками девʼяти місяців кількість доставлених посилок і вантажів становила 336 млн, що на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року. Також було доставлено 11 млн міжнародних посилок.

За цей час компанія відкрила 940 нових відділень та встановила 4578 нових поштоматів – загалом 5518 нових точок сервісу. Станом на 1 жовтня мережа «Нової пошти» налічує 12 400 відділень та 20 170 поштоматів.

За девʼять місяців компанії групи NOVA (Нова пошта) сплатили в Україні 8,6 млрд грн податків, що на 10% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Компанії групи інвестували у розвиток в Україні 4,9 млрд грн – це на 40% більше, ніж за три квартали минулого року (3,5 млрд грн).

Контекст

За минулий рік «Нова пошта» збільшила виторг на 54%, до 36,5 млрд грн. Прибуток зріс майже вдвічі, до 4 млрд грн. За результатами 2023 року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му – 412 млн відправлень. Зокрема, компанія доставила 10,2 млн міжнародних посилок, що удвічі більше, ніж роком раніше. Мережа відділень і поштоматів «Нової пошти» в Україні за 2023 рік збільшилася майже на 5000 одиниць, до 27 050. Загалом покриття мережі зросло за рік на 20%.