«Нова пошта» вийшла на ринок Нідерландів із власними курʼєрами

Компанія «Нова пошта» вийшла на ринок Нідерландів із власною кур’єрською доставкою. Про це повідомила пресслужба компанії 29 жовтня. Це вже 16-та країна, де працює така послуга.

Деталі

Клієнти НП можуть замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки.

Надсилати посилки можна по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.

Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.

Терміни доставки: з України в Нідерланди – від чотирьох днів. По Нідерландах і до інших європейських країн – від одного дня.

Міжнародні відправлення оголошеною вартістю до €45 не обкладають додатковими митними зборами.

Найближчим часом компанія планує відкрити власні відділення в Амстердамі та Утрехті, повідомив Антон Черниш, CEO Nova Post в Нідерландах.

Контекст

За підсумками другого кварталу група Nova Post досягла позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії, повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець.

За результатами 2023 року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му – 412 млн відправлень. Зокрема, компанія доставила 10,2 млн міжнародних посилок, що удвічі перевищує кількість роком раніше. Мережа відділень і поштоматів «Нової пошти» в Україні за 2023-й збільшилася майже на 5000 одиниць, до 27 050. Загалом покриття мережі зросло за рік на 20%.