Лідер українського ринку посилок «Нова пошта» змінюється. З лютого в групі стартувала реформа ефективності, натхненна програмою DOGE Ілона Маска. У результаті половина з 7000 офісних працівників групи можуть втратити роботу чи перейти ближче до посилок. Чому НП, виторг якої за війну виріс вдвічі – до 54,25 млрд грн у 2024-му, знадобилась оптимізація штату? Пояснює співвласник компанії Володимир Поперешнюк