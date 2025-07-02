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«Хочу провести революцію». Співзасновник «Нової пошти» Поперешнюк – про причини оптимізації штату, департамент ефективності та 50% доходу з-за кордону. Інтерв’ю

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

Нова Пошта, Поперешнюк /прес-служба Нової Пошти

Чому Нова пошта оптимізує працівників. Інтерв'ю зі співзасновником Володимиром Поперешнюком Фото прес-служба Нової Пошти

Лідер українського ринку посилок «Нова пошта» змінюється. З лютого в групі стартувала реформа ефективності, натхненна програмою DOGE Ілона Маска. У результаті половина з 7000 офісних працівників групи можуть втратити роботу чи перейти ближче до посилок. Чому НП, виторг якої за війну виріс вдвічі – до 54,25 млрд грн у 2024-му, знадобилась оптимізація штату? Пояснює співвласник компанії Володимир Поперешнюк

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Інтерв’ю співвласника Nova Володимира Поперешнюка записане в кулуарах на «Форумі підприємців» Forbes Ukraine 26 червня.

Розмова відредагована та скорочена для ясності. 

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