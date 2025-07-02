Лідер українського ринку посилок «Нова пошта» змінюється. З лютого в групі стартувала реформа ефективності, натхненна програмою DOGE Ілона Маска. У результаті половина з 7000 офісних працівників групи можуть втратити роботу чи перейти ближче до посилок. Чому НП, виторг якої за війну виріс вдвічі – до 54,25 млрд грн у 2024-му, знадобилась оптимізація штату? Пояснює співвласник компанії Володимир Поперешнюк
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Інтерв’ю співвласника Nova Володимира Поперешнюка записане в кулуарах на «Форумі підприємців» Forbes Ukraine 26 червня.
Розмова відредагована та скорочена для ясності.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.