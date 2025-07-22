«Нова пошта» наростила мережу поштоматів до найбільшої в Європі та хоче заробляти, здаючи комірки в оренду під зберігання особистих речей . Скільки НП здатна заробити на локерах та чому це може зачепити й тих, хто не користуватиметься новим сервісом?

Під час музичного фестивалю Atlas Festival 2025 18–21 липня лідер ринку поштової доставки «Нова пошта» запропонувала користувачам нову послугу – зберігати особисті речі в девятиметровому локері на 144 комірки. За 100 грн гості фестивалю на термін до пʼяти діб могли залишити у локері НП власні речі, які не дозволено чи незручно проносити на подію.

«Ажіотаж був настільки високим, що вже на другий день довелося терміново встановлювати поруч ще один такий самий локер», – поділились в пресслужбі Nova на запит Forbes Ukraine. За три дні фестивалю відвідувачі скористалися послугою 713 разів – хтось залишав речі щодня, інші – лише раз, повідомили в НП.