Бізнесом «Нової пошти» в Польщі керуватиме Якуб Каронь, повідомила пресслужба компанії. Це перший досвід залучення локального топменеджера на позицію CEO в компанії Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова. Призначення є частиною стратегії розширення міжнародної присутності Nova на європейському ринку.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Якуб Каронь має досвід роботи в FF FRACHT (CEO) та Kulton Transport (COO). Він спеціалізується на розробці та впровадженні стратегій розвитку компаній, управлінні продажами та маркетингом, а також на оптимізації бізнес-процесів.
- Каронь планує зміцнити позиції компанії на польському ринку, розвивати e-commerce і транскордонні перевезення.
- «Вперше на топпозицію в нашій компанії ми запросили локального менеджера. Це важливий крок і водночас новий виклик – мовний та культурний, – зазначив співвласник Nova Вячеслав Климов. – Але саме такі зміни є підтвердженням подальшої трансформації групи: від національного бізнесу до міжнародної компанії».
Контекст
«Нова пошта» працює в Польщі з жовтня 2022 року та вибудувала найбільшу мережу за межами України – 50 відділень у 16 воєводствах і доступ до 25 000 поштоматів inPost завдяки партнерствам.
У другому кварталі 2024 року українська поштово-логістична група Nova досягла прибутковості в Польщі, Молдові та Чехії, повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець у коментарі Forbes Ukraine.
Крім відділень, компанія має два сучасні сортувальні термінали, митний склад і фулфілмент-центр у Варшаві. Це дозволяє українському бізнесу зберігати товари в Польщі до 90 днів без розмитнення.
15 липня про свій вихід із компанії оголосив СЕО «Нової пошти» в Польщі Сергій Карпутєв. Він очолював «Нову пошту» в Польщі з квітня 2025 року, а загалом пропрацював у компанії понад сім років.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.