Бізнесом «Нової пошти» в Польщі керуватиме Якуб Каронь, повідомила пресслужба компанії. Це перший досвід залучення локального топменеджера на позицію CEO в компанії Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова. Призначення є частиною стратегії розширення міжнародної присутності Nova на європейському ринку.

Ключові факти

Якуб Каронь має досвід роботи в FF FRACHT (CEO) та Kulton Transport (COO). Він спеціалізується на розробці та впровадженні стратегій розвитку компаній, управлінні продажами та маркетингом, а також на оптимізації бізнес-процесів.

Каронь планує зміцнити позиції компанії на польському ринку, розвивати e-commerce і транскордонні перевезення.

«Вперше на топпозицію в нашій компанії ми запросили локального менеджера. Це важливий крок і водночас новий виклик – мовний та культурний, – зазначив співвласник Nova Вячеслав Климов. – Але саме такі зміни є підтвердженням подальшої трансформації групи: від національного бізнесу до міжнародної компанії».

Контекст

«Нова пошта» працює в Польщі з жовтня 2022 року та вибудувала найбільшу мережу за межами України – 50 відділень у 16 воєводствах і доступ до 25 000 поштоматів inPost завдяки партнерствам.

У другому кварталі 2024 року українська поштово-логістична група Nova досягла прибутковості в Польщі, Молдові та Чехії, повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець у коментарі Forbes Ukraine.

Крім відділень, компанія має два сучасні сортувальні термінали, митний склад і фулфілмент-центр у Варшаві. Це дозволяє українському бізнесу зберігати товари в Польщі до 90 днів без розмитнення.

15 липня про свій вихід із компанії оголосив СЕО «Нової пошти» в Польщі Сергій Карпутєв. Він очолював «Нову пошту» в Польщі з квітня 2025 року, а загалом пропрацював у компанії понад сім років.