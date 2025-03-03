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«Нова пошта» запустила другу СЕС на даху терміналу вартістю 13,5 млн грн (фото)

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

1 хв читання

Компанія «Нова пошта» запустила другу сонячну електростанцію (СЕС) на даху терміналу у Києві потужністю 700 кВт. Про це пресслужба НП повідомила у Telegram-каналі.

Сонячна електростанція Нової пошти /пресслужба «Нової пошти»

Цьогоріч «Нова пошта» інвестує 150 млн грн у власну енергонезалежність. Фото пресслужба «Нової пошти»

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Деталі

  • Друга СЕС «Нової пошти» потужністю 700 кВт займає площу 3000 квадратних метрів. Компанія інвестувала у проєкт 13,5 млн грн.
  • Влітку станції покриватимуть 100% потреб терміналів в електроенергії вдень.
  • НП планує встановити електростанції та установки для зберігання електроенергії на п’яти найбільших терміналах в Україні.
  • Компанія вже інвестувала у енергетичну автономію 300 млн грн, цьогоріч планує витратити ще 150 млн грн.
Нова пошта сонячна електростанція
СЕС Нової пошти /пресслужба «Нової пошти»

пресслужба «Нової пошти»

Сонячна електростанція НП
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Контекст

На початок 2025 року мережа «Нової пошти» налічує 13 208 відділень та 24 002 поштомати, покриваючи більше ніж 10 000 населених пунктів України. 

У січні 2025-го«Нова пошта» запустила першу електростанцію потужністю 1 МВт на даху Київського інноваційного терміналу. Інвестиції склали 14 млн грн.

Компанія планувала побудувати ще 10,3 МВт сонячних і газопоршневих електростанцій, а також установок зберігання електроенергії, щоб повністю покрити споживання сортувальних терміналів та відділень компанії в Україні, яке становить 11,3 МВт, йдеться у тексті Forbes Ukraine.

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