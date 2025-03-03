«Нова пошта» запустила другу СЕС на даху терміналу вартістю 13,5 млн грн (фото)

Компанія «Нова пошта» запустила другу сонячну електростанцію (СЕС) на даху терміналу у Києві потужністю 700 кВт. Про це пресслужба НП повідомила у Telegram-каналі.

Деталі

Друга СЕС «Нової пошти» потужністю 700 кВт займає площу 3000 квадратних метрів. Компанія інвестувала у проєкт 13,5 млн грн.

Влітку станції покриватимуть 100% потреб терміналів в електроенергії вдень.

НП планує встановити електростанції та установки для зберігання електроенергії на п’яти найбільших терміналах в Україні.

Компанія вже інвестувала у енергетичну автономію 300 млн грн, цьогоріч планує витратити ще 150 млн грн.

пресслужба «Нової пошти» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

На початок 2025 року мережа «Нової пошти» налічує 13 208 відділень та 24 002 поштомати, покриваючи більше ніж 10 000 населених пунктів України.

У січні 2025-го«Нова пошта» запустила першу електростанцію потужністю 1 МВт на даху Київського інноваційного терміналу. Інвестиції склали 14 млн грн.

Компанія планувала побудувати ще 10,3 МВт сонячних і газопоршневих електростанцій, а також установок зберігання електроенергії, щоб повністю покрити споживання сортувальних терміналів та відділень компанії в Україні, яке становить 11,3 МВт, йдеться у тексті Forbes Ukraine.