NovaPay розмістила чергові випуски облігацій на 290 млн грн

Компанія NovaPay, що входить до групи компаній NOVA, зареєструвала і розмістила три випуски облігацій – серії G, H та I – на суму 290 млн грн. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Цінні папери серії G і H вже доступні для купівлі в мобільному додатку NovaPay, облігації серії I доступні для продажу інституційним клієнтам.

Відсоткова ставка за цінними паперами – до 18% річних. Облігації можна придбати строком від 1 до 12 місяців.

Виплата доходу здійснюватиметься на платіжний рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів.

«Ми бачимо, що наші облігації затребувані, тому і презентуємо їхні нові випуски. Вже понад 3000 клієнтів інвестували в цінні папери на суму 740 млн грн», – зазначив Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Контекст

У 2023 році NovaPay зареєструвала три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B і C по 100 млн грн кожен. У 2024-му компанія здійснила ще три випуски таких цінних паперів – серій D, Е та F. Агенція «Стандарт-Рейтинг» присвоїла корпоративним облігаціям NovaPay рейтинг на рівні uaAA.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA («Нова пошта») і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3500 відділеннях «Нової пошти».

У квітні 2023 року сервіс NovaPay отримав розширену ліцензію НБУ. Компанія стала першою українською небанківською установою, що має право відкривати рахунки, випускати кредитні та платіжні картки, а також надавати послуги еквайрингу та грошових переказів бізнесу.

За підсумками трьох кварталів 2024 року загальна кількість здійснених транзакцій NovaPay досягла 292 млн. Це на 16% більше в порівнянні з третім кварталом 2023 року. Через систему пройшло переказів на 213,7 млрд грн, цей показник на 29% більше, ніж попереднього року.

Компанія перерахувала до держбюджету понад 1 млрд грн податків і зборів. Це на 22% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Інвестиції в перемогу становили 4,5 млн грн.