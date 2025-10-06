Фінансова компанія NovaPay EU, що входить в групу компаній NOVA та працює під спільним брендом з NovaPay, всередині вересня запустила власний фінансовий застосунок для клієнтів у Європі. Про це розповів СЕО NovaPay Ігор Сироватко в інтервʼю Forbes Ukraine.
Деталі
- Міжнародна експансія – один із пріоритетних напрямків розвитку NovaPay, наголосив Сироватко.
- «Ціль NovaPay – це мільйони українців в Україні та поза її межами, – зазначив очільник компанії. – Прагнемо бути поруч з українцями, де б вони не були, і закрити їхні фінансові потреби».
- Партнером для NovaPay EU виступає польська платіжна система Quicko, писав Forbes Poland у вересні.
Контекст
Материнська компанія NovaPay «Нова пошта» зараз присутня у 16 країнах, крім України. NovaPay EU – компанія, зареєстрована в Литві у 2022-му як європейський бренд NovaPay. Компанія наразі не має ліцензії та не надає фінансових послуг у ЄС, йдеться на сайті компанії.
Quicko – це польська національна платіжна установа, яка надає фінтех-рішення для бізнесу та приватних осіб: від емісії платіжних карток до створення віртуальних рахунків і гаманців. Вона працює під наглядом Польського фінансового регулятора (KNF) та підтримує сучасні платіжні технології, включаючи Apple Pay, Google Pay і SEPA-перекази.
У серпні 2022-го NovaPay відкрила офіс у Вільнюсі і подала заявку до литовського центробанку на отримання ліцензії Electronic money institution. NovaPay планувала запрацювати у Литві наприкінці осені 2022, розповідав екс-СЕО компанії Андрій Кривошапко.
NovaPay планувала експансію у всі країни, де працюватиме «Нова пошта», розповідав Кривошапко у червні 2023-го. Пріоритет – Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Болгарія.
На експансію компанія планувала витратити €2 млн власних інвестицій.
